ลุย 3 จว.เหนือ-อีสาน! “GULF Sparks Energy ชวนน้องท่องโลกพลังงานปี 3”
สร้างเมืองพลังงานเรียนรู้แหล่งผลิตไฟฟ้าจากธรรมชาติ
เมื่อเร็ว ๆ นี้ บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF จัดโครงการ “GULF Sparks Energy ชวนน้องท่องโลกพลังงาน” ต่อเนื่องเป็นที่ 3 สัญจรไปสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องที่มาของพลังงาน ขั้นตอนการผลิตไฟฟ้า ประเภทเชื้อเพลิง และการประหยัดพลังงาน ให้แก่เยาวชนใน 3 จังหวัด จำนวนรวมกว่า 600 คน ประกอบด้วย นักเรียนโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม และโรงเรียนเชียงของวิทยาคม จ.เชียงราย นักเรียนโรงเรียนบ้านสงาว จ.เลย และโรงเรียนบ้านผาตั้ง จ.หนองคาย เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนเห็นคุณค่าของพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนมีพฤติกรรมการใช้พลังงานอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
นายชยฉัตร จ่อลึ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม จ.เชียงราย กล่าวภายหลังจากเข้าร่วมกิจกรรมว่า “ก่อนหน้านี้ผมมีความรู้เกี่ยวกับพลังงานหมุนเวียน เช่น โซลาร์เซลล์ช่วยประหยัดพลังงาน จากในห้องเรียนและศึกษาเอง การเข้าร่วมกิจกรรมนี้ทำให้ผมเรียนรู้ว่าพลังงานน้ำเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สามารถผลิตไฟฟ้าได้ตลอดเวลา ทั้งกลางวันและกลางคืน ไม่มีวันหมด ส่วนพลังงานแสงอาทิตย์ไม่สามารถผลิตพลังงานได้เพียงพอ ถ้ามีแสงแดดน้อย สำหรับชุมชนของเรา ผมคิดว่าควรใช้พลังงานน้ำผลิตไฟฟ้า เพราะอยู่ใกล้แม่น้ำโขง จึงสามารถสร้างเขื่อน ซึ่งเป็นพลังงานธรรมชาติที่ไม่มีมลพิษและปลอดภัยกับชุมชน ผมขอบคุณพี่ ๆ ที่มาให้ความรู้และแนะนำพลังงานแต่ละประเภท ผมชอบกิจกรรมนี้มาก เพราะได้ทำงานเป็นทีมและสร้างความสามัคคีกับเพื่อน อยากให้พี่ ๆ GULF จัดกิจกรรมที่สนุกสนานแบบนี้อีก”
นายเอกพล แก้วกันทะ ครูวิชาเคมี โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม จ.เชียงราย กล่าวว่า “โครงการ GULF Sparks Energy ชวนน้องท่องโลกพลังงาน ทำให้นักเรียนได้ลงมือคิดลงมือทำ จากส่วนใหญ่ที่นักเรียนจะได้เรียนเรื่องพลังงานผ่านหนังสือเท่านั้น ความรู้ที่ได้รับจากกิจกรรมสามารถนำไปบูรณาการต่อในห้องเรียน เพื่อจุดประกายความคิดริเริ่มสร้างสรรรค์ของนักเรียน ขอบคุณGULFที่มาจัดกิจกรรมให้นักเรียนในครั้งนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ร่วมมือกับGULFจัดกิจกรรมที่สร้างสรรค์แบบนี้ให้นักเรียนในครั้งต่อไป”
เช่นเดียวกับ น.ส.ประวีณา ศรีธาราธิคุณ ครูวิชาเคมี โรงเรียนเชียงของวิทยาคม จ.เชียงราย กล่าวเสริมว่า “ปกติเด็ก ๆ จะเรียนรู้เรื่องพลังงานในห้องเรียน ไม่ได้ลงมือปฏิบัติจริง เพราะโรงเรียนมีข้อจำกัดเรื่องอุปกรณ์ แต่เมื่อGULFมาจัดกิจกรรมในครั้งนี้ก็ทำให้นักเรียนเข้าใจการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน ทั้งพลังงานน้ำ พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ มากยิ่งขึ้น นักเรียนสามารถนำความรู้ไปใช้ในห้องเรียน ครอบครัว และชุมชน จึงอยากให้GULFมาจัดกิจกรรมที่โรงเรียนทุกปีและอยากให้มีโครงการGULF Sparks Energyชวนน้องท่องโลกพลังงาน ต่อไป”
ด้าน น.ส.สุพรรษา อินตะนัย ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนบ้านสงาว จ.เลย กล่าวเสริมว่า “ในนามตัวแทนโรงเรียนบ้านสงาว ต้องขอขอบคุณGULFที่เข้ามาจัดกิจกรรมสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์กับนักเรียนต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โดยกิจกรรมGULF Sparks Energyชวนน้องท่องโลกพลังงาน ทำให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้และทดลองผ่านอุปกรณ์จริงที่ไม่มีในตำราเรียนอย่างสนุกสนาน จนเกิดความเข้าใจที่ลึกซึ้งและตระหนักถึงคุณค่าของพลังงาน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าGULFจะสานต่อโครงการดี ๆ เช่นนี้ เพื่อส่งต่อโอกาสทางการศึกษาและสร้างรากฐานการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าให้กับนักเรียนในรุ่นต่อ ๆ ไป”
ขณะที่ น.ส.ศศิวิมล ร้อยแก้ว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านสงาว จ.เลย กล่าวภายหลังเข้าร่วม กิจกรรม GULF Sparks Energy ชวนน้องท่องโลกพลังงาน ว่า “เป็นกิจกรรมที่สนุกสนานและเต็มไปด้วยความรู้เรื่องพลังงาน ทั้งพลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานน้ำ และพลังงานฟอสซิล ที่สำคัญกิจกรรมครั้งนี้ยังได้ฝึกการทำงานร่วมกันเป็นทีม และการกล้าแสดงออกอีกด้วย”
นายสาธิต เทียมจันศร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผาตั้ง จ.หนองคาย กล่าวว่า “โครงการGULF Sparks Energyชวนน้องท่องโลกพลังงาน ถือเป็นกิจกรรมนอกห้องเรียนที่มีความสำคัญ เพราะนอกจากส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจริงในฐานกิจกรรมพลังงานทั้ง 4 ฐานที่เชื่อมโยงกับหลักสูตรวิทยาศาสตร์ในชั้นเรียนแล้ว ยังตอบสนองต่อจุดเน้นและนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ให้นักเรียนนำความรู้ไปปรับใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันแทนการท่องจำเพียงอย่างเดียว ซึ่งนักเรียนทุกคนต่างมีความกระตือรือร้นและสนุกสนานกับทุกกิจกรรม ต้องขอขอบคุณGULFเป็นอย่างยิ่งที่ได้เข้ามาจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของนักเรียนในครั้งนี้”
โครงการ “GULF Sparks Energy ชวนน้องท่องโลกพลังงาน” ได้นำความรู้ความเชี่ยวชาญด้านไฟฟ้าและพลังงานของGULFมาถ่ายทอดเป็นกิจกรรมในรูปแบบ “การเรียนรู้ผ่านการเล่น (Play-Based Learning)”ที่สนุกสนาน น่าสนใจ และเปิดโอกาสให้เยาวชนลงมือปฏิบัติจริง ความพิเศษของโครงการฯ คือ “กิจกรรมเมืองของฉัน พลังงานของฉัน” ที่ให้เยาวชนออกแบบเมืองจำลอง ซึ่งมีความต้องการใช้ไฟฟ้าจากสถานที่หลากหลายแห่ง พร้อมเรียนรู้ขั้นตอนการผลิตไฟฟ้าและจุดเด่นของเชื้อเพลิงประเภทต่าง ๆ ผ่าน 4 ฐานกิจกรรม ได้แก่ ฐานพลังงานน้ำ,ฐานพลังงานลม,ฐานพลังงานแสงอาทิตย์ และฐานพลังงานฟอสซิล แล้วชวนให้เยาวชนคิดวิเคราะห์และเลือกแหล่งพลังงานที่เหมาะสมกับเมืองจำลองของตัวเอง นอกจากนี้GULFยังได้มอบสื่อการเรียนการสอนด้านพลังงานให้โรงเรียนทุกแห่งที่เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้อย่างต่อเนื่องอีกด้วย