หนังคนละม้วน! เมียวินร้อง กมธ.ฯ อ้าง ตชด.เริ่มก่อน แถมพกปืนมาด้วย
เมียวินจักรยานยนต์รับจ้างย่านห้วยขวาง เข้ายื่นหนังสือร้องเรียนต่อคณะกรรมาธิการการตำรวจ สภาผู้แทนราษฎร เพื่อขอความเป็นธรรม ภายหลังตกเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักจากเหตุปะทะกับเจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) ที่กำลังได้รับความสนใจจากสังคม
ผู้ร้องเรียนระบุว่า ปัจจุบันตนเองและครอบครัวกำลังเผชิญแรงกดดันอย่างหนัก ทั้งจากกระแสสังคมและการถูกข่มขู่คุกคาม จึงตัดสินใจเข้ายื่นหนังสือร้องเรียนเพื่อให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเป็นธรรม
โดยเมียวินฯ ยืนยันว่า ฝ่าย ตชด. เป็นผู้เริ่มต้นยั่วยุก่อนเกิดเหตุ และมีการพกพาอาวุธปืนในที่สาธารณะ ซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้สถานการณ์บานปลาย พร้อมย้ำว่าฝ่ายของตนไม่ได้เป็นผู้เริ่มต้นตามที่ถูกกล่าวหา
"หนูขอความเป็นธรรม ตอนนี้ถูกข่มขู่ คุกคาม ทั้งที่ฝ่าย ตชด. เป็นคนเริ่มก่อน และยังพกปืนมาด้วย" เมียวินฯ กล่าว
นอกจากนี้ยังระบุว่า กระแสสังคมส่วนใหญ่พุ่งเป้าโจมตีฝ่ายตนอย่างหนัก จนเกิดความหวาดกลัวต่อความปลอดภัยของครอบครัว พร้อมอ้างว่ามีเจ้าหน้าที่บางรายเข้ามากดดันและข่มขู่เพิ่มเติม ขณะที่หลายคนมองว่ากลุ่มวินจักรยานยนต์รับจ้างเป็นฝ่ายเริ่มต้นเหตุการณ์
ด้านภรรยาของ "บอย" หนึ่งในผู้เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ ได้ออกมาเรียกร้องขอความเป็นธรรมเช่นกัน โดยระบุว่าครอบครัวถูกกระแสสังคมวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก และยืนยันว่าก่อนเกิดเหตุมีการโต้เถียงและคำพูดยั่วยุจากอีกฝ่าย จนทำให้เกิดอารมณ์โกรธและนำไปสู่เหตุการณ์ดังกล่าว
อย่างไรก็ตาม ข้อมูลทั้งหมดข้างต้นเป็นคำกล่าวอ้างจากฝ่ายผู้ร้องเรียน ซึ่งยังต้องรอการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงคำชี้แจงจากทุกฝ่าย เพื่อให้เกิดความชัดเจนและความเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย
ที่มา : เพจ เจ๊ม้อย V+
NEWS1 รายงาน