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โฆษกกองทัพบกแจงเหตุเจ้าหน้าที่สัสดีใช้อาวุธปืนยิงสัสดีจังหวัดกาฬสินธุ์เสียชีวิตภายในศาลากลางจังหวัด ขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



โฆษกกองทัพบกแจงเหตุเจ้าหน้าที่สัสดีใช้อาวุธปืนยิงสัสดีจังหวัดกาฬสินธุ์เสียชีวิตภายในศาลากลางจังหวัด ขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจ

วันนี้ (17 มิถุนายน 2569) พลตรี วินธัย สุวารี โฆษกกองทัพบก เปิดเผยว่า กองทัพบกได้รับรายงานเบื้องต้นเมื่อเวลาประมาณ 09.10 น. กรณีเกิดเหตุใช้อาวุธปืนภายในศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยผู้ก่อเหตุเป็นเจ้าหน้าที่เสมียนสัสดีอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

จากรายงานเบื้องต้น ระบุว่าผู้ก่อเหตุได้ใช้อาวุธปืนพกยิงสัสดีจังหวัดกาฬสินธุ์ภายในห้องปฏิบัติงาน ส่งผลให้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ

โฆษกกองทัพบกกล่าวว่า ขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริง พร้อมรวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายอย่างรอบด้าน

ทั้งนี้ กองทัพบกขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิต และพร้อมให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างเต็มที่ เพื่อให้กระบวนการสอบสวนเป็นไปด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม

อย่างไรก็ตาม รายละเอียดเกี่ยวกับสาเหตุและแรงจูงใจในการก่อเหตุยังอยู่ระหว่างการสอบสวน โดยหากมีข้อมูลเพิ่มเติม กองทัพบกจะแจ้งให้ประชาชนได้รับทราบต่อไป

NEWS1 รายงาน