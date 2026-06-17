"เอกภพ สายไหมต้องรอด" เผยยิ่งรู้ข้อเท็จจริงยิ่งรู้สึกเศร้า ชี้ ตชด.คู่กรณีวินจักรยานยนต์รับจ้าง คือผู้ปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงชีวิตปกป้องชายแดนไทย
นายเอกภพ เหลืองประเสริฐ ผู้ก่อตั้งเพจ "สายไหมต้องรอด" เปิดเผยผ่านรายการ "มีเรื่องต้องคุย" ทางช่อง 7HD ถึงกรณีเหตุปะทะระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) กับวินจักรยานยนต์รับจ้าง จนกลายเป็นประเด็นที่สังคมให้ความสนใจอย่างกว้างขวาง
โดยนายเอกภพระบุว่า เมื่อได้รับทราบรายละเอียดของเหตุการณ์มากขึ้น ยิ่งรู้สึกสะเทือนใจต่อสิ่งที่เกิดขึ้น เนื่องจากเจ้าหน้าที่ ตชด. รายดังกล่าวเป็นกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่บริเวณชายแดนจังหวัดสุรินทร์ ซึ่งเป็นพื้นที่สำคัญด้านความมั่นคง และต้องเผชิญความเสี่ยงในการปฏิบัติภารกิจเพื่อปกป้องอธิปไตยของประเทศอยู่เป็นประจำ
นายเอกภพกล่าวว่า จากข้อมูลที่ได้รับทราบ เจ้าหน้าที่รายดังกล่าวได้เดินทางเข้ากรุงเทพมหานคร และต้องการใช้บริการรถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะ เพื่อเดินทางจากย่านห้วยขวางไปยังมักกะสันเท่านั้น แต่กลับเกิดความขัดแย้งกับวินจักรยานยนต์รับจ้างคู่กรณี จนนำไปสู่เหตุการณ์บานปลายที่ไม่มีใครคาดคิด
ผู้ก่อตั้งเพจสายไหมต้องรอดยังสะท้อนความเห็นว่า เหตุการณ์ดังกล่าวถือเป็นเรื่องน่าเศร้า เพราะผู้ที่ทำหน้าที่ปกป้องประเทศชาติกลับต้องมาเผชิญเหตุรุนแรงในระหว่างการใช้ชีวิตประจำวัน พร้อมเรียกร้องให้ทุกฝ่ายรอผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายที่อยู่ในเหตุการณ์
ทั้งนี้ ประเด็นดังกล่าวยังอยู่ในความสนใจของสังคม โดยหลายฝ่ายติดตามความคืบหน้าของคดี รวมถึงข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ทั้งหมดอย่างใกล้ชิด
NEWS1 รายงาน