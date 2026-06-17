ปชช.ทนหน่อยนะ! ค่าโดยสารสาธารณะยังอ่วม รมต.เผย “ตั้งใจพยุงช่วยผู้ประกอบการก่อน”
แม้ราคาน้ำมันในตลาดโลกจะเริ่มส่งสัญญาณผ่อนคลายลง แต่ประชาชนอาจยังไม่เห็นการปรับลดค่าโดยสารสาธารณะในทันที หลังรัฐบาลยังคงให้ความสำคัญกับการประคับประคองผู้ประกอบการขนส่งที่ได้รับผลกระทบจากต้นทุนเชื้อเพลิงที่พุ่งสูงต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมา
นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า แม้ทิศทางราคาน้ำมันจะเริ่มปรับตัวลดลง แต่ระบบค่าโดยสารและค่าขนส่งไม่สามารถปรับลดได้ทันที เนื่องจากภาครัฐยังต้องคำนึงถึงความอยู่รอดของผู้ประกอบการ ซึ่งก่อนหน้านี้ต้องแบกรับภาระต้นทุนที่สูงขึ้น ขณะที่การปรับขึ้นค่าโดยสารทำได้ไม่เต็มตามต้นทุนจริง
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ระบุว่า ราคาน้ำมันดีเซลถือเป็นต้นทุนหลักของธุรกิจขนส่ง โดยมีสัดส่วนสูงถึงประมาณ 70% ของต้นทุนทั้งหมด ทำให้ในช่วงที่ราคาน้ำมันพุ่งขึ้น ผู้ประกอบการจำนวนมากต้องรับภาระส่วนต่างไว้เอง เพราะภาครัฐอนุญาตให้ปรับขึ้นค่าโดยสารได้เพียงบางส่วน เพื่อไม่ให้กระทบต่อค่าครองชีพของประชาชนมากเกินไป
แม้หลักการจะกำหนดให้ค่าโดยสารและค่าขนส่งต้องปรับลดลงตามต้นทุนที่ลดลง แต่รัฐบาลยังมีแนวทางดูแลไม่ให้เกิดความผันผวนมากเกินไป โดยเฉพาะในช่วงที่ผู้ประกอบการกำลังฟื้นตัวจากภาระต้นทุนสะสมในอดีต
นายสิริพงศ์ ยอมรับว่า ในระยะต่อจากนี้ หากราคาน้ำมันยังคงปรับลดลงอย่างต่อเนื่อง ค่าโดยสารและค่าขนส่งก็จะค่อย ๆ ปรับตัวลงตามลำดับ แต่จะเป็นการลดลงอย่างค่อยเป็นค่อยไป ภายใต้การบริหารจัดการของภาครัฐ เพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างการช่วยเหลือประชาชนและการดูแลผู้ประกอบการขนส่ง
ทั้งนี้ กระทรวงคมนาคมยังคงติดตามสถานการณ์ด้านพลังงานอย่างใกล้ชิด พร้อมพิจารณามาตรการช่วยเหลือภาคขนส่งเพิ่มเติม หากมีความจำเป็น เพื่อรักษาเสถียรภาพของระบบขนส่งสาธารณะและลดผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวม
NEWS1 รายงาน