เพจดังภูเก็ต เปิดหลักฐานชิ้นที่ 1.. ตั้งคำถามปม “รู้จักหรือไม่รู้จัก” ก่อนคำสั่งโยกย้ายผู้ว่าภูเก็ต
ประเด็นการโยกย้ายข้าราชการระดับสูงในจังหวัดภูเก็ตยังคงร้อนแรงอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด เพจ “ศูนย์ข้อมูลภูเก็ต Phuket Info Center” ออกมาเปิดเผยข้อมูลที่ระบุว่าเป็น “หลักฐานชิ้นที่ 1” พร้อมตั้งคำถามถึงความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารระดับสูงในกระทรวงมหาดไทย กับรองผู้ว่าราชการจังหวัดรายหนึ่งที่กำลังถูกจับตาจากสังคม
ข้อมูลที่ถูกเผยแพร่ระบุว่า ก่อนหน้านี้มีการชี้แจงในลักษณะว่า “ไม่รู้จักกัน” แต่ข้อเท็จจริงที่ปรากฏกลับนำมาสู่คำถามใหม่ว่า บุคคลที่ทำหน้าที่นำคณะของนายกรัฐมนตรีและปลัดกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่เยี่ยมชมสถานบันเทิงย่านซอยบางลา อำเภอป่าตอง ก่อนจะมีการพบปะพูดคุยกันต่อในช่วงค่ำวันเดียวกันนั้น เป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดรายดังกล่าวหรือไม่
เพจยังตั้งข้อสังเกตว่า ในช่วงเวลาที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว บุคคลที่ถูกกล่าวถึงยังดำรงตำแหน่งเพียงนายอำเภอ ก่อนจะได้รับการแต่งตั้งขึ้นสู่ตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดในเวลาต่อมา จนทำให้เกิดข้อสงสัยในพื้นที่เกี่ยวกับเส้นทางความก้าวหน้าในหน้าที่ราชการ และความสัมพันธ์กับผู้มีอำนาจระดับสูง
นอกจากนี้ ยังมีการตั้งคำถามถึงภาพบรรยากาศในช่วงเวลาดังกล่าว ซึ่งถูกอ้างว่ามีลักษณะใกล้ชิดเป็นพิเศษ จนเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในพื้นที่ว่า หากไม่ได้รู้จักหรือสนิทสนมกันมาก่อน เหตุใดจึงปรากฏภาพที่ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตในขณะนั้น รวมถึงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เดินตามอยู่ด้านหลัง
กระแสข้อสงสัยยิ่งทวีความร้อนแรงขึ้น หลังมีคำสั่งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงในพื้นที่ โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดรายดังกล่าวได้รับการแต่งตั้งไปดำรงตำแหน่งในจังหวัดขนาดใหญ่ซึ่งเป็นบ้านเกิด ขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตกลับถูกย้ายไปดำรงตำแหน่งที่เคยรับผิดชอบมาแล้วในอดีต ส่งผลให้เกิดคำถามจากประชาชนจำนวนไม่น้อยว่า “ผู้ว่าฯ ภูเก็ตผิดอะไร”
ทั้งนี้ ผู้โพสต์มองว่า ประเด็นดังกล่าวไม่ได้เป็นเพียงเรื่องการโยกย้ายบุคลากรตามระบบราชการทั่วไป แต่เป็นเรื่องที่สังคมควรได้รับคำชี้แจงอย่างชัดเจนและโปร่งใส เพื่อคลายข้อสงสัยว่า การตัดสินใจโยกย้ายครั้งนี้ตั้งอยู่บนเหตุผลด้านการบริหารราชการเพียงอย่างเดียว หรือมีปัจจัยอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่
พร้อมกันนี้ ยังมีการเรียกร้องให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ร่วมติดตามและตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อสร้างความชัดเจนให้กับสังคม และรักษาหลักความเป็นธรรมในระบบราชการ
NEWS1 รายงาน