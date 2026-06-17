ลูกเทพอย่างตึง! ท้าทาย "ไอซ์ รักชนก" ฟาดตรวจสอบเอไอพาสปอร์ตได้ทันที ไม่ต้องรอเปิดลงทะเบียน
"ไชยชนก ชิดชอบ" รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ออกโรงตอบโต้กระแสตรวจสอบโครงการ TH-AI Passport จากฝ่ายค้าน โดยยืนยันว่าไม่จำเป็นต้องรอให้โครงการเปิดลงทะเบียนหรือเริ่มดำเนินการอย่างเป็นทางการ เพราะสามารถตรวจสอบได้ทันทีตั้งแต่วันนี้
ไชยชนกเปิดเผยว่า ได้สั่งการให้ปลัดกระทรวงดีอีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบรายละเอียดโครงการแล้ว และได้รับรายงานว่าสามารถดำเนินการได้ถูกต้องตามขั้นตอนและระเบียบที่กำหนดทุกประการ จึงไม่มีประเด็นใดที่น่าวิตกกังวล พร้อมย้ำว่าการตรวจสอบถือเป็นเรื่องปกติที่ควรเกิดขึ้นกับทุกโครงการของภาครัฐ
สำหรับข้อกังวลเรื่องความรับผิดชอบหากเกิดปัญหาขึ้นในอนาคต ไชยชนกมองว่าแต่ละฝ่ายต้องรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ของตนเอง โดยหน้าที่ของรัฐมนตรีคือการกำหนดนโยบาย กำกับติดตาม และผลักดันให้โครงการเป็นไปตามเป้าหมายของรัฐบาล ขณะที่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นหน้าที่ของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตามกฎหมาย
เจ้าตัวยืนยันว่า รัฐมนตรีไม่ควรเข้าไปแทรกแซงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และเมื่อไม่มีอำนาจเข้าไปเกี่ยวข้องในขั้นตอนดังกล่าว ก็ต้องพิจารณาความรับผิดชอบตามขอบเขตหน้าที่ของแต่ละฝ่ายอย่างเหมาะสม
เมื่อถูกถามถึงการตรวจสอบจากฝ่ายค้าน ไชยชนกระบุว่า ยินดีและเห็นด้วยกับการตรวจสอบ เพราะเป็นกลไกสำคัญที่ช่วยให้การดำเนินโครงการภาครัฐมีประสิทธิภาพมากขึ้น พร้อมมองว่ารัฐมนตรีไม่อาจรู้รายละเอียดทุกขั้นตอนของทุกโครงการได้ทั้งหมด จึงจำเป็นต้องอาศัยระบบราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำหน้าที่ตามความรับผิดชอบของตน
ส่วนกรณีที่ถูกโจมตีอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมา ไชยชนกมองว่า ในระยะแรกอาจเป็นการตั้งคำถามเชิงการเมืองเกี่ยวกับความคุ้มค่าของงบประมาณและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ แต่เมื่อมีการชี้แจงข้อมูลในประเด็นดังกล่าวแล้ว กระแสวิพากษ์วิจารณ์ก็เปลี่ยนไปสู่เรื่องเงื่อนไขการจัดซื้อจัดจ้างและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องแทน
อย่างไรก็ตาม รัฐมนตรีดีอียืนยันว่า สิ่งสำคัญที่สุดคือผลประโยชน์ของประชาชนและความคุ้มค่าของงบประมาณแผ่นดิน โดยขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการหารือเพื่อกำหนดรูปแบบการจ่ายเงินให้สอดคล้องกับจำนวนผู้ใช้งานจริง เพื่อลดภาระงบประมาณของภาครัฐและเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินโครงการ
งานนี้จึงถือเป็นการส่งสัญญาณตอบกลับฝ่ายค้านอย่างตรงไปตรงมาจาก "ไชยชนก" โดยเฉพาะต่อกระแสกดดันจาก "ไอซ์ รักชนก" ที่ติดตามโครงการดังกล่าวอย่างใกล้ชิด พร้อมประกาศชัดว่า หากมีข้อสงสัยก็สามารถเดินหน้าตรวจสอบได้ทันที ไม่จำเป็นต้องรอให้ TH-AI Passport เปิดลงทะเบียนอย่างเป็นทางการ
NEWS1 รายงาน