มงคลสวนกลับสื่อ! ปมคลิปโพยเลือก สว. หลัง "พริษฐ์" เปิดหลักฐานฮั้ว ลั่น “ไปถามเขาดูสิ มาถามผมทำไม”
ประเด็นการเลือกสมาชิกวุฒิสภา (สว.) และข้อกล่าวหาเรื่องการฮั้วยังคงเป็นที่จับตาของสังคม หลังนายพริษฐ์ วัชรสินธุ สส. พรรคประชาชน เผยแพร่คลิปภาพจากวันเลือก สว. ระดับประเทศ พร้อมตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับพฤติกรรมการส่งต่อโพยรายชื่อภายในสถานที่เลือกตั้ง จนกลายเป็นประเด็นร้อนทางการเมืองอีกครั้ง
คลิปดังกล่าวถูกนำเสนอในฐานะหนึ่งในข้อมูลที่ใช้ตั้งคำถามต่อกระบวนการได้มาซึ่ง สว. โดยเฉพาะกรณีที่มีบุคคลถือหรือส่งมอบเอกสารลักษณะคล้ายโพยรายชื่อผู้สมัคร ซึ่งถูกเชื่อมโยงกับข้อสงสัยเรื่องการจัดตั้งเครือข่ายการลงคะแนนและการฮั้วเลือก สว. ที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ภายหลังการเผยแพร่คลิป ผู้สื่อข่าวได้สอบถามนายมงคล สุระสัจจะ ประธานวุฒิสภา ถึงกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับบุคคลในคลิปและประเด็นการส่งโพยดังกล่าว โดยนายมงคลตอบคำถามกลับอย่างสั้น ๆ ว่า
"ไปถามเขาดูสิ มาถามผมทำไม"
คำตอบดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปอย่างรวดเร็วและกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในสื่อสังคมออนไลน์ ขณะที่ผู้ติดตามประเด็นนี้จำนวนมากยังคงเรียกร้องให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับคลิปดังกล่าวอย่างละเอียด เพื่อให้เกิดความชัดเจนต่อสาธารณชน
สำหรับคลิปที่นายพริษฐ์นำมาเปิดเผยนั้น เป็นภาพบรรยากาศภายในสถานที่เลือก สว. ระดับประเทศเมื่อปีที่ผ่านมา ซึ่งถูกนำมาใช้ประกอบการตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับรูปแบบการลงคะแนนและการประสานรายชื่อผู้สมัคร โดยฝ่ายที่ตั้งคำถามมองว่าอาจสะท้อนถึงการจัดการคะแนนเสียงเป็นระบบ
อย่างไรก็ตาม จนถึงขณะนี้ยังไม่มีข้อสรุปทางกฎหมายหรือคำวินิจฉัยจากหน่วยงานที่มีอำนาจว่าบุคคลใดมีความผิดเกี่ยวกับการฮั้วเลือก สว. หรือไม่ โดยทุกประเด็นยังอยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐาน
News1 รายงาน