น่าเป็นห่วง สาวออสเตรเลียหายไปในพื้นที่ป่าตอง ระดมตามหายังไม่พบตัว
เกิดกระแสแชร์และประกาศตามหาบุคคลสูญหายในจังหวัดภูเก็ต หลังเพจ Phuket Times เผยแพร่ข้อมูลขอความช่วยเหลือในการติดตามตัวนักท่องเที่ยวหญิงชาวออสเตรเลีย อายุ 20 ปี ทราบชื่อคือ Miss. Skyla Kathleen Conlon ซึ่งได้หายตัวไปในพื้นที่ป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
ข้อมูลเบื้องต้นระบุว่า หญิงสาวรายดังกล่าวขาดการติดต่อกับกลุ่มเพื่อนตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณ 23.00 น. ของวันที่ 16 มิถุนายน 2569 โดยเพื่อนที่เดินทางมาท่องเที่ยวด้วยกันได้ช่วยกันออกติดตามค้นหาในหลายพื้นที่ของป่าตอง แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่พบตัวและยังไม่มีข้อมูลยืนยันถึงเบาะแสสำคัญ
หลังจากมีการเผยแพร่ประกาศดังกล่าว ได้มีประชาชนและผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์จำนวนมากร่วมแชร์ข้อมูลเพื่อช่วยกันสอดส่องและแจ้งเบาะแส โดยหลายฝ่ายแสดงความเป็นห่วงต่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวหญิงรายนี้ เนื่องจากเวลาที่ขาดการติดต่อผ่านมาหลายชั่วโมงแล้ว
ทั้งนี้ ผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ป่าตอง หรือผู้ที่อาจพบเห็นหญิงสาวชาวออสเตรเลียรายดังกล่าวในช่วงวันที่ 16-17 มิถุนายน 2569 สามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเพิ่มเติมผ่านช่องทางของเพจ Phuket Times หรือแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่เพื่อประสานการติดตามค้นหาต่อไป
ขณะนี้ยังไม่มีรายงานอย่างเป็นทางการจากเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับสาเหตุของการหายตัวไป และยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าเป็นการพลัดหลง อุบัติเหตุ หรือเกิดเหตุการณ์อื่นใด โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างติดตามตรวจสอบข้อมูลอย่างใกล้ชิด
News1 รายงาน
เครดิตข้อมูล : Phuket Times