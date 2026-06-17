สนธิลั่น คุณน้อย "อย่าพูดวรนุช" พร้อมแจง 6 ล้าน 10 ล้าน ถูกต้องและเปิดเผย
ความเคลื่อนไหวในคดีข้อพิพาทระหว่าง "เจ๊อ้อย" จตุพร อุบลเลิศ และ "ทนายตั้ม" ษิทรา เบี้ยบังเกิด ยังคงมีประเด็นให้ติดตามอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด นายสนธิ ลิ้มทองกุล กล่าวถึง "คุณน้อย" อดีตเลขานุการของเจ๊อ้อย ผ่านรายการ "สนธิเล่าเรื่อง" ทางเพจ "คุยทุกเรื่องกับสนธิ" โดยวิพากษ์วิจารณ์คำเบิกความของพยานรายดังกล่าวอย่างรุนแรง
นายสนธิ ระบุว่า ตนรู้จักคุณน้อยมาพอสมควร แต่ไม่คิดว่าจะมีการให้การในลักษณะที่พาดพิงบุคคลอื่นโดยไม่มีหลักฐานรองรับ พร้อมกล่าวหาว่า คุณน้อยนำข้อมูลที่เป็นเพียงคำบอกเล่าหรือสิ่งที่ได้ยินจากบุคคลอื่นมาใช้กล่าวหา
เจ้าตัวยังอ้างถึงการซักถามในชั้นศาล ซึ่งมีการสอบถามถึงที่มาของข้อมูลเกี่ยวกับกรณีที่มีการกล่าวอ้างว่า นายสนธิได้รับเงินหรือทรัพย์สินต่าง ๆ โดยระบุว่า คุณน้อยยอมรับว่าข้อมูลดังกล่าวมาจากการ "ได้ยินเขาพูดกันมา" ไม่ได้มีหลักฐานโดยตรงมายืนยัน
นายสนธิยังกล่าวถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับนายเขมวัตร บัวลาภ และบุคคลในครอบครัว ซึ่งถูกพาดพิงในคำเบิกความบางส่วน โดยยืนยันว่าเป็นเพียงความเข้าใจของผู้ให้การเอง และไม่มีหลักฐานสนับสนุนข้อกล่าวหาดังกล่าว
ในช่วงหนึ่งของรายการ นายสนธิกล่าวว่า "อย่าพูดวรนุช" พร้อมยืนยันว่าประเด็นเงินจำนวน 6 ล้านบาท และ 10 ล้านบาท ที่ถูกนำมาเป็นประเด็นในสังคมนั้น เป็นเรื่องที่สามารถตรวจสอบได้ทั้งหมด มีเอกสารและที่มาที่ไปชัดเจน ไม่ใช่เงินที่ได้รับโดยมิชอบหรือมีการปกปิดซ่อนเร้นตามที่มีผู้พยายามกล่าวหา
นายสนธิยังมองว่า การต่อสู้คดีควรยึดหลักพยานหลักฐานมากกว่าคำบอกเล่าหรือข่าวลือ พร้อมเรียกร้องให้สังคมติดตามข้อเท็จจริงจากกระบวนการยุติธรรม มากกว่าตัดสินจากกระแสในโลกออนไลน์เพียงอย่างเดียว
ทั้งนี้ ประเด็นดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของคดีความที่ยังอยู่ในกระบวนการพิจารณา และข้อกล่าวหาจากทุกฝ่ายยังต้องได้รับการพิสูจน์ตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป
News1 รายงาน
ที่มา : รายการ "สนธิเล่าเรื่อง" เพจ "คุยทุกเรื่องกับสนธิ"