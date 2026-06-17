เรือหายแล้ว? อ.ปานเทพ ซัดรัฐบาลสมัครใจเข้า UNCLOS เพื่อหาเส้นเขตแดนทางทะเลโดยชาติอื่น
ประเด็นการกำหนดเขตแดนทางทะเลไทย-กัมพูชา กลับมาร้อนแรงอีกครั้ง หลัง นายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว แสดงความกังวลต่อท่าทีของรัฐบาลไทยในการเดินหน้าเข้าสู่กระบวนการประนอมภาคบังคับตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเล หรือ UNCLOS
โดย อ.ปานเทพ ระบุข้อความสั้นแต่หนักแน่นว่า
"สรุป รัฐบาลไทย 'สมัครใจ' เดินหน้าเข้าสู่ประนอมภาคบังคับเพื่อหาเส้นเขตแดนทางทะเลโดยชาติอื่น"
ข้อความดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกมาหลังที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแต่งตั้งคณะผู้แทนฝ่ายไทย เพื่อเข้าร่วมกระบวนการประนอมภาคบังคับตามกรอบ UNCLOS ซึ่งเกี่ยวข้องกับข้อพิพาททางทะเลระหว่างไทยและกัมพูชา
ตามมติดังกล่าว ครม.ได้แต่งตั้ง นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว อดีตรองนายกรัฐมนตรีและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นหัวหน้าคณะเจรจาฝ่ายไทย พร้อมแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายทะเลระหว่างประเทศจากต่างประเทศเข้าร่วมเป็นคณะกรรมาธิการประนอมฝ่ายไทย
นายสีหศักดิ์ ชี้แจงว่า คณะกรรมาธิการประนอมภายใต้ UNCLOS ไม่ใช่ศาลระหว่างประเทศ และไม่มีอำนาจตัดสินข้อพิพาท แต่มีหน้าที่เสนอแนะแนวทางเพื่อให้ทั้งสองฝ่ายสามารถหาข้อยุติร่วมกันได้ โดยฝ่ายไทยต้องการให้การหารือมุ่งเน้นเฉพาะการกำหนดเขตแดนทางทะเลและไหล่ทวีปก่อน ส่วนประเด็นพื้นที่พัฒนาร่วมทางทะเลยังไม่ควรนำมาพิจารณาในชั้นนี้
อย่างไรก็ตาม ความเคลื่อนไหวดังกล่าวยังคงสร้างข้อถกเถียงในสังคมอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากมีหลายฝ่ายกังวลว่าการเข้าสู่กระบวนการประนอมภายใต้ UNCLOS อาจส่งผลต่อผลประโยชน์ทางทะเลและทรัพยากรพลังงานของประเทศในอนาคต ขณะที่อีกฝ่ายมองว่าเป็นกลไกตามกฎหมายระหว่างประเทศที่ช่วยลดความขัดแย้งและสร้างทางออกอย่างสันติ
การโพสต์ของ อ.ปานเทพ จึงสะท้อนให้เห็นว่าประเด็น UNCLOS ยังเป็นเรื่องที่สังคมไทยจับตาอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะในช่วงที่รัฐบาลกำลังเดินหน้าแต่งตั้งคณะผู้แทนและเตรียมเข้าสู่กระบวนการประนอมอย่างเป็นทางการในระยะต่อไป
News1 รายงาน