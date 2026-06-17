ซาบีดา ไทยเศรษฐ์ เล่านาทีช็อก! ตรวจพบมะเร็งเต้านม เลื่อนผ่าตัด 2 ครั้ง ก่อนกลับมาทำงานเพื่อชาติ
สร้างความประทับใจให้ผู้ร่วมงานไม่น้อย เมื่อ นางสาวซาบีดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยประสบการณ์ส่วนตัวเกี่ยวกับการต่อสู้กับโรคมะเร็งเต้านม โดยเล่าย้อนถึงช่วงเวลาที่ได้รับข่าวร้ายจากแพทย์ ขณะกำลังอยู่ในช่วงเตรียมรับตำแหน่งและมีภารกิจสำคัญทางการเมือง
ซาบีดาเปิดเผยว่า จุดเริ่มต้นเกิดขึ้นหลังเข้ารับการตรวจสุขภาพ ก่อนที่แพทย์จะโทรศัพท์มาแจ้งว่าพบความผิดปกติบางอย่างและขอให้เข้ารับการตรวจเพิ่มเติมโดยเร็ว เมื่อเดินทางไปพบแพทย์ ได้รับคำแนะนำให้ตรวจชิ้นเนื้อทันที แม้ในวันนั้นจะไม่ได้เตรียมตัวหรือเตรียมใจสำหรับการตรวจที่ต้องเจ็บตัวก็ตาม
ผลการตรวจยืนยันว่าเป็นเนื้อร้าย หรือมะเร็งเต้านม ทำให้ทีมแพทย์เร่งนัดผ่าตัดอย่างเร่งด่วน เนื่องจากมีความกังวลเกี่ยวกับอาการและการลุกลามของโรค
อย่างไรก็ตาม ซาบีดาระบุว่า ในช่วงเวลาดังกล่าวกำลังจะเข้ารับตำแหน่งทางการเมืองและมีภารกิจสำคัญหลายอย่าง รวมถึงการแถลงนโยบาย จึงตัดสินใจขอเลื่อนการผ่าตัดออกไปถึง 2 ครั้ง เพราะมองว่าไม่สามารถพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลได้ในช่วงเวลานั้น
กระทั่งในที่สุด แพทย์ยืนยันว่าจำเป็นต้องเข้ารับการผ่าตัดโดยเร็ว ทำให้เธอตัดสินใจเข้ารับการผ่าตัดในวันเสาร์ พักฟื้นในวันอาทิตย์ และกลับมาปฏิบัติหน้าที่ตามปกติในวันจันทร์
ซาบีดายังเล่าถึงช่วงเวลาก่อนเข้ารับการผ่าตัดว่า ได้เข้าไปแจ้งต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อขอลาหยุดงานประมาณ 2-3 วัน โดยเมื่อถูกถามว่าไปไหน เธอได้ตอบตรงไปตรงมาว่า ต้องเข้ารับการผ่าตัดมะเร็งเต้านมอย่างเร่งด่วน ทำให้นายกรัฐมนตรีแสดงความตกใจ พร้อมกล่าวให้กำลังใจและอวยพรให้หายจากอาการป่วยโดยเร็ว
"ท่านนายกบอกว่า บุญรักษานะลูก รีบไปรักษา แล้วกลับมาทำงานเพื่อชาติ เพื่อบ้านเมือง" ซาบีดากล่าว
ทั้งนี้ การเปิดเผยเรื่องราวดังกล่าวถือเป็นครั้งสำคัญที่ซาบีดาได้เล่าประสบการณ์การต่อสู้กับโรคร้ายต่อสาธารณชน พร้อมส่งกำลังใจให้ผู้ป่วยมะเร็งและย้ำถึงความสำคัญของการตรวจสุขภาพอย่างสม่ำเสมอ เพราะการค้นพบโรคตั้งแต่ระยะเริ่มต้นจะช่วยเพิ่มโอกาสในการรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ที่มา : คำบรรยายของ น.ส.ซาบีดา ไทยเศรษฐ์
NEWS1 รายงาน