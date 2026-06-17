พี่หมียุทธิยง งงหนัก ประตูรัฐสภามีแต่ชำรุด ซัด หรือสิ่งนี้สะท้อนสภาพประเทศ?
NEWS1 รายงานว่า กลายเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงในโลกออนไลน์ หลัง นายยุทธิยง ลิ้มเลิศวาที หรือ “พี่หมี” เจ้าของเฟซบุ๊ก Mee Nabon เผยภาพภายในอาคารรัฐสภา พร้อมตั้งข้อสังเกตถึงสภาพการใช้งานของประตูหลายจุดที่ติดป้ายแจ้งเตือนว่า “ชำรุด”, “รอการแก้ไข”, “ประตูเสีย” และ “ห้ามเปิดประตูบานนี้”
โดยพี่หมีได้โพสต์ข้อความระบุว่า “มาทำธุระที่อาคารรัฐสภา!! สิ่งเหล่านี้บอกถึงสภาพประเทศเรา!!” พร้อมแนบภาพประตูและทางเข้าออกหลายจุดภายในอาคาร ซึ่งปรากฏป้ายแจ้งซ่อมและป้ายเตือนติดอยู่เป็นจำนวนมาก
จากภาพที่เผยแพร่ พบว่ามีทั้งประตูกระจกอัตโนมัติที่ถูกปิดการใช้งานชั่วคราว ประตูที่ติดป้าย “ชำรุด รอการแก้ไข” รวมถึงจุดที่เจ้าหน้าที่ต้องติดข้อความเตือนให้ระมัดระวังการเปิด-ปิด ส่งผลให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากผู้ใช้งานโซเชียลมีเดียจำนวนหนึ่ง ถึงประสิทธิภาพการบำรุงรักษาอาคารรัฐสภา ซึ่งเป็นหนึ่งในอาคารราชการสำคัญของประเทศ
ทั้งนี้ รัฐสภาแห่งปัจจุบันถือเป็นโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ที่ใช้งบประมาณหลายหมื่นล้านบาท และเป็นศูนย์กลางการทำงานของฝ่ายนิติบัญญัติ จึงทำให้ภาพดังกล่าวได้รับความสนใจเป็นพิเศษ เนื่องจากประชาชนจำนวนมากมองว่าควรได้รับการดูแลให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา
อย่างไรก็ตาม จากภาพและข้อความที่ถูกเผยแพร่ ยังไม่มีข้อมูลยืนยันอย่างเป็นทางการว่าอุปกรณ์หรือประตูที่ปรากฏในภาพเกิดความเสียหายจากสาเหตุใด หรืออยู่ระหว่างการซ่อมบำรุงตามรอบปกติหรือไม่ ขณะที่โลกออนไลน์ยังคงมีการตั้งคำถามว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นเพียงเรื่องทางเทคนิคทั่วไป หรือสะท้อนปัญหาการบริหารจัดการในภาพรวมตามที่ผู้โพสต์ตั้งข้อสังเกต
ที่มา : เฟซบุ๊ก Mee Nabon (ยุทธิยง ลิ้มเลิศวาที)
เรียบเรียง : NEWS1