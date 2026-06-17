รู้สึกหนาวๆ? ระบบสีน้ำเงินปักธงขยายอำนาจท้องถิ่น! เบ็ดเสร็จแบบกินรวบ?
การแก้ไขรัฐธรรมนูญอาจไม่ได้หยุดอยู่เพียงประเด็นการจัดตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) เท่านั้น เมื่อพรรคภูมิใจไทยประกาศเตรียมเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตราเพิ่มเติมอีก 2 ประเด็นสำคัญ ได้แก่ การยกเลิกหมวดว่าด้วยการปฏิรูปประเทศ และการเพิ่มอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถออกกฎหมายเกี่ยวกับภาษีท้องถิ่นได้เอง เพื่อนำรายได้ที่จัดเก็บได้ไปใช้พัฒนาพื้นที่ของตน
นายศุภชัย ใจสมุทร สส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย เปิดเผยว่า พรรคมีมติผลักดันการแก้ไขรัฐธรรมนูญแบบรายมาตรา โดยเห็นว่าหมวดการปฏิรูปประเทศในรัฐธรรมนูญปัจจุบันอาจไม่สอดคล้องกับบริบทโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งในด้านเศรษฐกิจ การเมือง และภูมิรัฐศาสตร์ ส่งผลให้การบริหารประเทศขาดความคล่องตัวในการแข่งขันและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
ขณะเดียวกัน พรรคยังเสนอให้เพิ่มอำนาจแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการภาษีบางประเภท เพื่อให้ท้องถิ่นสามารถบริหารงบประมาณและพัฒนาพื้นที่ได้ด้วยตนเองมากขึ้น ลดข้อจำกัดจากการรอจัดสรรงบประมาณจากส่วนกลาง ซึ่งถือเป็นแนวคิดที่สอดคล้องกับหลักการกระจายอำนาจที่มีการผลักดันมาอย่างต่อเนื่องหลายปี
อย่างไรก็ตาม ข้อเสนอครั้งนี้กำลังถูกจับตามองจากหลายฝ่าย เนื่องจากเป็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญในประเด็นที่มีผลกระทบต่อโครงสร้างอำนาจของประเทศโดยตรง โดยเฉพาะเรื่องอำนาจทางการคลังของท้องถิ่น ซึ่งอาจนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงสมดุลระหว่างส่วนกลางกับส่วนภูมิภาคในอนาคต
นักวิชาการและฝ่ายการเมืองบางส่วนมองว่า การกระจายอำนาจเป็นเรื่องจำเป็นต่อการพัฒนาท้องถิ่น แต่ก็มีข้อกังวลว่าหากไม่มีระบบตรวจสอบและถ่วงดุลที่เข้มแข็ง อาจทำให้เกิดการรวมศูนย์อำนาจในระดับท้องถิ่น หรือเปิดช่องให้กลุ่มการเมืองที่มีฐานอำนาจแข็งแรงในบางพื้นที่สามารถควบคุมทั้งกลไกการบริหารและงบประมาณได้มากขึ้น
ประเด็นดังกล่าวจึงไม่ใช่เพียงการแก้ไขรัฐธรรมนูญเชิงเทคนิค แต่เป็นการปรับโครงสร้างอำนาจทางการเมืองและการคลังของประเทศ ซึ่งคาดว่าจะกลายเป็นอีกหนึ่งประเด็นร้อนในการประชุมรัฐสภาช่วงครึ่งหลังของปีนี้ และอาจนำไปสู่การถกเถียงอย่างกว้างขวางถึงทิศทางการกระจายอำนาจของประเทศไทยในระยะยาว
News1 รายงาน