ย้ายผู้ว่าภูเก็ต แค่ละครตบตา ปัญหาภูเก็ตยังไร้ทางแก้
ประเด็นการโยกย้ายผู้บริหารระดับสูงของจังหวัดภูเก็ตยังคงถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างต่อเนื่อง หลังคณะรัฐมนตรีมีมติแต่งตั้งโยกย้ายนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ไปดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมแต่งตั้งนายโชตินรินทร์ เกิดสม จากรองปลัดกระทรวงมหาดไทย เข้ามาดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตคนใหม่
การโยกย้ายดังกล่าวเกิดขึ้นหลังมีกระแสข่าวความขัดแย้งภายในจังหวัดภูเก็ต ระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดและรองผู้ว่าราชการจังหวัด จนนำไปสู่คำสั่งโยกย้ายข้าราชการหลายตำแหน่งของกระทรวงมหาดไทยในช่วงเวลาไล่เลี่ยกัน โดยเฉพาะการย้ายรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตออกนอกพื้นที่ และแต่งตั้งรองผู้ว่าราชการจังหวัดคนใหม่เข้ามาทำหน้าที่แทน
ด้าน น.ส.ภคมน หนุนอนันต์ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน และประธานคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน สภาผู้แทนราษฎร ตั้งข้อสังเกตว่าการโยกย้ายที่เกิดขึ้นอาจเป็นเพียงการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และยังไม่ตอบคำถามสำคัญของสังคมว่าต้นตอของปัญหาคืออะไร ใครเกี่ยวข้อง และมีผู้ใดอยู่เบื้องหลังความขัดแย้งที่เกิดขึ้น
น.ส.ภคมน ระบุว่า หากมีการกระทำผิดจริง ควรเปิดเผยข้อเท็จจริงต่อสาธารณชนอย่างตรงไปตรงมา มากกว่าการใช้วิธีโยกย้ายตำแหน่งเพียงอย่างเดียว เพราะประชาชนยังไม่ทราบว่ามีการตรวจสอบหรือดำเนินการทางวินัยในประเด็นใดบ้าง ขณะที่ผู้ที่ถูกย้ายก็ยังคงดำรงตำแหน่งสำคัญในระบบราชการเช่นเดิม
นอกจากนี้ ยังตั้งคำถามถึงบทบาทของฝ่ายบริหารส่วนกลาง ว่าเหตุใดปัญหาที่ถูกพูดถึงในพื้นที่มาเป็นเวลานาน จึงเพิ่งถูกหยิบยกขึ้นมาดำเนินการอย่างจริงจังในช่วงที่ผ่านมา พร้อมเรียกร้องให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างโปร่งใส และเปิดเผยผลการตรวจสอบต่อสาธารณชน
ทั้งนี้ กระแสวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมยังคงมุ่งไปที่คำถามสำคัญว่า การย้ายผู้ว่าราชการจังหวัดและรองผู้ว่าราชการจังหวัดครั้งนี้ เป็นการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ หรือเป็นเพียงการเปลี่ยนตัวบุคคลโดยที่ปัญหาเดิมยังคงอยู่ และประชาชนยังรอคำตอบจากรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยถึงข้อเท็จจริงทั้งหมดที่เกิดขึ้นในจังหวัดภูเก็ต
News1 รายงาน