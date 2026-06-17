จับตา DSI เปิดผังเครือข่าย Forex หลังพบโยงนักการเมือง-วงการบันเทิง-คนดังเพียบ
ความเคลื่อนไหวของกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) กำลังกลายเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจอย่างมาก หลังเปิดปฏิบัติการตรวจค้นเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการชักชวนลงทุนและซื้อขายเงินตราต่างประเทศ (Forex) โดยไม่ได้รับอนุญาต พร้อมตรวจยึดทรัพย์สินมูลค่าจำนวนมาก และพบข้อมูลเส้นทางการเงินที่เชื่อมโยงไปยังบุคคลหลากหลายวงการ
ปฏิบัติการดังกล่าวถือเป็นหนึ่งในคดีทางการเงินที่มีขนาดใหญ่และซับซ้อน เนื่องจากเกี่ยวข้องกับธุรกรรมจำนวนมาก รวมทั้งการเคลื่อนย้ายเงินผ่านบัญชีหลายทอด ซึ่งเจ้าหน้าที่กำลังเร่งตรวจสอบความเชื่อมโยงของบุคคลและนิติบุคคลที่ปรากฏในเส้นทางการเงินดังกล่าว
แหล่งข่าวในกระบวนการสอบสวนระบุว่า แนวทางการทำงานของ DSI ในคดีนี้ไม่ได้มุ่งเน้นเพียงการจับกุมผู้บริหารหรือผู้ดำเนินการเครือข่ายเท่านั้น แต่ยังให้ความสำคัญกับการแกะรอยโครงสร้างทั้งหมด ตั้งแต่ผู้ชักชวน ผู้สนับสนุน ผู้รับผลประโยชน์ ไปจนถึงบุคคลที่มีบทบาทในการประชาสัมพันธ์หรือสร้างความน่าเชื่อถือให้กับโครงการ
สิ่งที่ถูกจับตามองเป็นพิเศษ คือการที่ DSI ส่งสัญญาณว่าพบความเชื่อมโยงไปถึงบุคคลที่มีชื่อเสียงในสังคม ทั้งในแวดวงการเมือง วงการบันเทิง และบุคคลสาธารณะที่เป็นที่รู้จักของประชาชน ซึ่งอาจมีความเกี่ยวข้องในหลายรูปแบบ อย่างไรก็ตาม จนถึงขณะนี้ยังไม่มีการเปิดเผยรายชื่อบุคคลใดอย่างเป็นทางการ และยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาต่อบุคคลที่ถูกกล่าวถึงในกระแสข่าว
ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอบสวนทางการเงินมองว่า การปรากฏชื่อหรือเส้นทางการเงินเชื่อมโยงในคดีลักษณะนี้ ไม่ได้หมายความว่าบุคคลนั้นมีความผิดโดยอัตโนมัติ แต่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริง ว่ามีส่วนร่วม รับผลประโยชน์ หรือมีธุรกรรมที่สามารถอธิบายที่มาได้หรือไม่
หลายฝ่ายคาดว่า หาก DSI เปิดเผยผังเครือข่ายและรายละเอียดการเชื่อมโยงทางการเงินเพิ่มเติม อาจทำให้สังคมเห็นภาพรวมของขบวนการได้ชัดเจนมากขึ้น และอาจนำไปสู่การขยายผลทางคดีต่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมในอนาคต
อย่างไรก็ตาม คดีดังกล่าวยังอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานและขยายผลการสอบสวน โดยทุกฝ่ายที่ถูกเชื่อมโยงยังถือเป็นผู้บริสุทธิ์ตามกฎหมาย จนกว่าจะมีการพิสูจน์ข้อเท็จจริงและมีคำพิพากษาถึงที่สุด
News1 รายงาน