ช็อกศาลากลางกาฬสินธุ์! สัสดีจังหวัดถูกยิงเสียชีวิตคาห้องทำงาน ผู้ก่อเหตุยืนรอมอบตัว
บรรยากาศภายในศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์เต็มไปด้วยความโกลาหล หลังเกิดเหตุใช้อาวุธปืนยิงกันภายในอาคารราชการ เมื่อช่วงเช้าวันที่ 17 มิถุนายน 2569 ส่งผลให้เจ้าหน้าที่และประชาชนที่มาติดต่อราชการต่างแตกตื่นและรีบออกจากพื้นที่เพื่อความปลอดภัย
รายงานระบุว่า เหตุเกิดบริเวณชั้น 4 ซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักงานสัสดีจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยหลังสิ้นเสียงปืน เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองกาฬสินธุ์ พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าตรวจสอบอย่างเร่งด่วน
ภายในห้องทำงานพบร่าง พ.อ.กรวิกานนท์ (สงวนนามสกุล) สัสดีจังหวัดกาฬสินธุ์ อายุ 59 ปี เสียชีวิตจากการถูกยิงด้วยอาวุธปืนหลายนัด ขณะที่ผู้ก่อเหตุคือ ร.ต.ชินกร (สงวนนามสกุล) อายุ 59 ปี เจ้าหน้าที่สัสดีอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ซึ่งไม่ได้หลบหนีไปไหน และยืนรอมอบตัวพร้อมอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุอยู่ภายในพื้นที่เกิดเหตุ
เจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวผู้ก่อเหตุไปยัง สภ.เมืองกาฬสินธุ์ เพื่อดำเนินการสอบสวนและดำเนินคดีตามกฎหมาย
หลังเกิดเหตุ นายสุวรรธณ์ เข็มธนเพ็ชร ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมผู้บริหารจังหวัด และผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ด้วยตนเอง พร้อมกำชับให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการทุกขั้นตอนอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม
นอกจากนี้ ยังมีการสั่งการให้ดูแลสภาพจิตใจของเจ้าหน้าที่และประชาชนที่อยู่ในเหตุการณ์ เนื่องจากเป็นเหตุรุนแรงที่เกิดขึ้นภายในสถานที่ราชการและสร้างความสะเทือนใจแก่ผู้พบเห็นจำนวนมาก
อย่างไรก็ตาม ขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างสอบสวนหาสาเหตุและแรงจูงใจของการก่อเหตุอย่างละเอียด โดยยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดอย่างเป็นทางการ และต้องรอผลการสอบสวนจากพนักงานสอบสวนต่อไป
News1 รายงาน