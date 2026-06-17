บุญถาวรลั่นถึงใคร?! ต้องคืนที่หลวง ต่อให้ผมถูกอุ้มผมไปปลิดชีพ ปัญหาเขากระโดงก็ไม่จบ
นายบุญถาวร ปัญญาสิทธิ์ ที่ปรึกษาด้านกฎหมายและทนายความ ซึ่งติดตามประเด็นข้อพิพาทที่ดินเขากระโดงมาอย่างต่อเนื่อง โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวด้วยถ้อยคำร้อนแรง จนกลายเป็นที่สนใจในโลกออนไลน์
โดยข้อความที่โพสต์ระบุว่า
"อุ้มผมไปยิงทิ้งก็ไม่เกิดประโยชน์ ผมโดนยิงทิ้งก็มี 'บุญถาวร' 2,3,4 เหมือนเดิม #แก้สิ่งผิดคืนที่หลวงจบ"
เนื้อหาดังกล่าวสะท้อนจุดยืนของนายบุญถาวรที่ยังคงยืนยันให้มีการแก้ไขปัญหาที่ดินเขากระโดงตามแนวทางที่ตนเองเรียกร้องมาโดยตลอด พร้อมย้ำว่าการคืนที่ดินของรัฐหรือที่หลวงให้ถูกต้องตามกฎหมาย คือทางออกของปัญหาที่เกิดขึ้น
ที่ผ่านมา นายบุญถาวรถือเป็นหนึ่งในบุคคลที่ออกมาเคลื่อนไหวเกี่ยวกับประเด็นเขากระโดงอย่างต่อเนื่อง ทั้งการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์ การให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชน รวมถึงการผลักดันให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามคำพิพากษาและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
โพสต์ล่าสุดยังมีการติดแฮชแท็ก "#แก้สิ่งผิดคืนที่หลวงจบ" ซึ่งเป็นข้อความที่นายบุญถาวรใช้สื่อสารต่อสาธารณะมาโดยตลอด เพื่อย้ำจุดยืนว่าปัญหาเขากระโดงควรได้รับการแก้ไขด้วยการบังคับใช้กฎหมายอย่างตรงไปตรงมา
อย่างไรก็ตาม นายบุญถาวรไม่ได้ระบุในโพสต์ดังกล่าวว่าข้อความที่กล่าวถึงนั้นมุ่งหมายถึงบุคคลหรือกลุ่มใดเป็นการเฉพาะ ขณะที่ผู้ติดตามจำนวนมากได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นและวิพากษ์วิจารณ์ต่อประเด็นดังกล่าวอย่างกว้างขวาง
ทั้งนี้ ประเด็นที่ดินเขากระโดงยังคงเป็นหนึ่งในข้อพิพาทด้านที่ดินที่ได้รับความสนใจจากสังคม และยังมีการติดตามความเคลื่อนไหวจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง
ข้อมูลจากเฟซบุ๊ก นายบุญถาวร ปัญญาสิทธิ์
News1 รายงาน