ด่วน! เกิดเหตุใช้อาวุธปืนในศาลากลางกาฬสินธุ์ เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริง
เกิดเหตุใช้อาวุธปืนภายในศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 17 มิถุนายน 2569 ส่งผลให้เจ้าหน้าที่และประชาชนที่อยู่ภายในอาคารแตกตื่น ขณะที่หน่วยงานด้านความมั่นคงและเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าควบคุมสถานการณ์อย่างเร่งด่วน
เบื้องต้นมีรายงานว่า ภายหลังเกิดเหตุ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ได้สั่งอพยพเจ้าหน้าที่และประชาชนออกจากพื้นที่เพื่อความปลอดภัย พร้อมปิดกั้นจุดเกิดเหตุเพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบ
ขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐาน ตรวจสอบจำนวนผู้ได้รับบาดเจ็บและความเสียหายที่เกิดขึ้น รวมถึงรายละเอียดของเหตุการณ์ทั้งหมด
สำหรับสาเหตุของเหตุการณ์ รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับผู้ก่อเหตุและผู้ได้รับผลกระทบ ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ และยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ คาดว่าจะมีการแถลงรายละเอียดเพิ่มเติมหลังการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จ
News1 รายงาน