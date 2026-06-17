เพจดังแฉ 2 พม่าไม่เลือกงาน ตัดใจเปิดแผงขายหวยแข่งคนไทย
เจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี สนธิกำลังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่กวาดล้างแรงงานต่างด้าวลักลอบประกอบอาชีพสงวนของคนไทย ก่อนจับกุมชาวเมียนมาได้ 2 ราย พร้อมแผงจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลและสลากจำนวนหลายร้อยใบ
เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2569 นายภูวกร โตสิงห์ขร จัดหางานจังหวัดชลบุรี สั่งการให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมการทำงานของคนต่างด้าวและคดี ร่วมกับสำนักงานแรงงานจังหวัดชลบุรี และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดชลบุรี (กอ.รมน.) ลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณถนนสายเลี่ยงเมืองชลบุรี หลังได้รับเรื่องร้องเรียนว่ามีบุคคลต่างด้าวลักลอบจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล ซึ่งเป็นอาชีพต้องห้ามสำหรับคนต่างด้าวตามกฎหมายไทย
จากการตรวจสอบ เจ้าหน้าที่สามารถจับกุมชาวเมียนมาได้จำนวน 2 ราย พร้อมตรวจยึดแผงจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล 2 แผง และสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่ 16 มิถุนายน 2569 จำนวนประมาณ 500 ใบ คิดเป็นมูลค่ากว่า 40,000 บาท
เบื้องต้น เจ้าหน้าที่แจ้งข้อกล่าวหาเป็นบุคคลต่างด้าวทำงานนอกเหนือจากสิทธิที่กฎหมายกำหนด ก่อนควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมืองชลบุรี เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย
จากการสอบสวนเบื้องต้น ผู้ต้องหาทั้งสองรายให้การว่าเป็นเพียงผู้รับจ้างขายสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่เตรียมเรียกตัวนายจ้างหรือผู้ที่เกี่ยวข้องมาสอบสวนเพิ่มเติม เพื่อขยายผลหาผู้บงการหรือผู้ว่าจ้างที่อยู่เบื้องหลัง
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี ยืนยันว่าจะเดินหน้าตรวจสอบและกวาดล้างแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบประกอบอาชีพสงวนของคนไทยอย่างต่อเนื่อง เพื่อคุ้มครองสิทธิในการประกอบอาชีพของคนไทยและบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง
ทั้งนี้ การจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลถือเป็นหนึ่งในอาชีพที่กฎหมายกำหนดสงวนไว้สำหรับคนไทย หากพบคนต่างด้าวลักลอบประกอบอาชีพดังกล่าว จะมีความผิดตามกฎหมายและต้องถูกดำเนินคดีตามขั้นตอน
ข้อมูลจากเพจ "สายข่าวพัทยา V.2"
News1 รายงาน