ธนัทบดี ซัดเดือด! เตือนสังคมไทยพังเพราะ "สื่อขายตัว(ให้ระบอบสีน้ำเงิน)" ชี้รับเงินเมื่อไหร่ ความจริงก็หายไปเมื่อนั้น
นายธนัทบดี บุญภักดิ์ชัยกิจ โพสต์คลิปวิดีโอผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว พร้อมข้อความระบุว่า “สังคมไทยจะบรรลัย เพราะสื่อขายตัว” โดยเป็นการตัดตอนบางส่วนจากการไลฟ์สดเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2569 ซึ่งมีเนื้อหาวิพากษ์วิจารณ์บทบาทของสื่อมวลชนและความสัมพันธ์ระหว่างสื่อกับกลุ่มทุนหรือผู้มีอำนาจทางการเมือง
ในคลิปดังกล่าว นายธนัทบดีเปิดเผยว่า ตนจบการศึกษาด้านนิเทศศาสตร์จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ และมองว่าวิชาชีพสื่อมวลชนเป็นอาชีพที่มีเกียรติ สามารถดำรงอยู่ได้ด้วยความซื่อสัตย์และความเป็นอิสระ โดยไม่จำเป็นต้องพึ่งพาผลประโยชน์จากกลุ่มทุนหรือฝ่ายการเมือง
นายธนัทบดีกล่าวว่า สิ่งสำคัญที่สุดของสื่อคือความน่าเชื่อถือและการนำเสนอข้อเท็จจริงต่อสาธารณชน แต่หากสื่อรับผลประโยชน์หรืออยู่ภายใต้อิทธิพลของผู้สนับสนุนทางการเงิน ไม่ว่าจะในรูปแบบใดก็ตาม ความเป็นอิสระในการทำหน้าที่ก็อาจถูกตั้งคำถามจากสังคม
“ทันทีที่สื่อเลือกรับผลประโยชน์จากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง การนำเสนอข่าวสารก็อาจถูกคัดกรองตามผลประโยชน์ของผู้ให้การสนับสนุน มากกว่าผลประโยชน์ของประชาชน” นายธนัทบดีระบุ
นอกจากนี้ ยังตั้งข้อสังเกตถึงการนำเสนอข่าวของสื่อบางแห่ง โดยเฉพาะกรณีประเด็นงบประมาณวงเงิน 1,600 ล้านบาท ซึ่งเป็นเรื่องที่ได้รับความสนใจจากสาธารณชน แต่กลับมีสื่อบางส่วนที่ไม่หยิบยกขึ้นมานำเสนอหรือวิเคราะห์อย่างจริงจัง
นายธนัทบดีมองว่า หน้าที่ของสื่อคือการตรวจสอบการใช้อำนาจและการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐอย่างตรงไปตรงมา โดยไม่เลือกปฏิบัติหรือให้ความสำคัญเฉพาะประเด็นทางการเมืองที่สอดคล้องกับจุดยืนของตนเอง
ทั้งนี้ ความเห็นดังกล่าวเป็นมุมมองส่วนบุคคลของนายธนัทบดี บุญภักดิ์ชัยกิจ ที่เผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ขณะที่ประเด็นเรื่องบทบาท ความเป็นอิสระ และจริยธรรมของสื่อมวลชน ยังคงเป็นหัวข้อที่ถูกถกเถียงในสังคมไทยอย่างต่อเนื่อง ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของภูมิทัศน์สื่อและการแข่งขันด้านข้อมูลข่าวสารในยุคดิจิทัล
News1 รายงาน