วีระทวงคำตอบ ป.ป.ช. ผ่านกว่า 4 ปี คดีเขากระโดงยังไร้ความคืบหน้า
นายวีระ สมความคิด โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว เปิดเผยเอกสารและรายละเอียดการยื่นคำร้องต่อสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กรณีการออกเอกสารสิทธิ์ทับที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทยบริเวณพื้นที่เขากระโดง จังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมตั้งคำถามถึงความล่าช้าในการดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
นายวีระ ระบุว่า ภายหลังจากที่ตนเดินทางไปสอบถามสำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ในช่วงต้นเดือนกันยายน 2564 เกี่ยวกับกรณีการไม่ดำเนินการเพิกถอนเอกสารสิทธิ์ที่ออกทับที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย ต่อมาเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564 สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ได้มีหนังสือแจ้งกลับมายังตน โดยระบุว่า พื้นที่พิพาทดังกล่าวเป็นที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทยตามคำพิพากษาของศาลฎีกา และมีการออกเอกสารสิทธิ์ประเภท น.ส.3 ข. ทับที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทยจริง
จากข้อเท็จจริงดังกล่าว นายวีระเปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 ได้ยื่นเรื่องร้องเรียนต่อสำนักงาน ป.ป.ช. เพื่อกล่าวหาอธิบดีกรมที่ดินและผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย ในฐานความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 กรณีละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
ต่อมาเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2566 นายวีระได้ยื่นเรื่องต่อ ป.ป.ช. อีกครั้ง โดยกล่าวหาอธิบดีกรมที่ดินและผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยในประเด็นเดียวกัน คือการไม่ดำเนินการเพิกถอนเอกสารสิทธิ์ที่ออกทับที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย แม้จะมีข้อเท็จจริงและคำพิพากษาที่เกี่ยวข้องปรากฏอยู่แล้ว
อย่างไรก็ตาม นายวีระตั้งข้อสังเกตว่า จนถึงปัจจุบันยังไม่ได้รับการแจ้งผลการตรวจสอบเบื้องต้นจาก ป.ป.ช. ทั้งในส่วนของคำร้องที่ยื่นเมื่อปี 2564 และคำร้องที่ยื่นในปี 2566 ทำให้เกิดข้อสงสัยต่อความคืบหน้าในการพิจารณาเรื่องดังกล่าว
ทั้งนี้ กรณีที่ดินเขากระโดงยังคงเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจจากสังคมอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเกี่ยวข้องกับข้อพิพาทเรื่องสิทธิในที่ดินระหว่างการรถไฟแห่งประเทศไทยและผู้ถือครองเอกสารสิทธิ์ในพื้นที่ โดยมีการหยิบยกประเด็นดังกล่าวขึ้นมาถกเถียงในหลายเวทีทางการเมืองและกฎหมายตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมา
อย่างไรก็ตาม ข้อความดังกล่าวเป็นการเปิดเผยข้อมูลและข้อเรียกร้องผ่านเฟซบุ๊กของนายวีระ สมความคิด ขณะที่สำนักงาน ป.ป.ช. ยังไม่มีคำชี้แจงเพิ่มเติมต่อสาธารณะเกี่ยวกับความคืบหน้าของคำร้องทั้งสองกรณีตามที่ถูกกล่าวอ้าง
News1 รายงาน