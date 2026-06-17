สมชาย แสวงการ แฉกลโกงงบรัฐ! กินหัวคิวสูงถึง 80% ชี้ทุจริตร้ายแรง"โครงการซ้ำซ้อน"กินได้ถึง 100%
นายสมชาย แสวงการ อดีตสมาชิกวุฒิสภา ให้สัมภาษณ์ในรายการ "มีเรื่องต้องคุย" ทางช่อง 7HD แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาการทุจริตงบประมาณภาครัฐ โดยระบุว่ารูปแบบการทุจริตในระบบราชการและการเมืองมีหลายลักษณะ ตั้งแต่การเรียกรับผลประโยชน์บางส่วน ไปจนถึงการทุจริตที่ทำให้รัฐสูญเสียงบประมาณเกือบทั้งหมดของโครงการ
สมชายกล่าวว่า รูปแบบการทุจริตมีตั้งแต่การหักหัวคิวในสัดส่วน 20%, 30%, 50%, 80% ไปจนถึงกรณีร้ายแรงที่สุดคือ 100% โดยยกตัวอย่างลักษณะที่เรียกว่า "โครงการซ้อน" ซึ่งเป็นกรณีที่หน่วยงานส่วนกลางและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของบประมาณเพื่อดำเนินโครงการเดียวกันในพื้นที่เดียวกัน จนทำให้เกิดการใช้งบประมาณซ้ำซ้อน
นอกจากนี้ สมชายยังกล่าวอ้างถึงโครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมภายหลังมหาอุทกภัยปี 2554 ว่า มีผู้รับเหมาบางรายเคยให้ข้อมูลกับตนว่าได้รับงบประมาณจริงเพียงบางส่วน หลังจากมีการหักค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ในหลายทอดก่อนถึงผู้ปฏิบัติงาน โดยอ้างว่าบางโครงการเหลืองบดำเนินการเพียงประมาณ 20% ของวงเงินทั้งหมด
อดีต ส.ว. รายนี้ยังตั้งข้อสังเกตถึงระบบตรวจรับงาน โดยระบุว่าหากผู้มีอำนาจสามารถควบคุมกลไกการตรวจสอบได้ ก็อาจทำให้เกิดการรับรองผลงานที่ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ส่งผลให้การใช้งบประมาณขาดประสิทธิภาพและยากต่อการตรวจสอบย้อนหลัง
อย่างไรก็ตาม ข้อกล่าวหาดังกล่าวเป็นความเห็นและข้อมูลที่นายสมชาย แสวงการ กล่าวอ้างระหว่างการให้สัมภาษณ์ในรายการโทรทัศน์ ซึ่งยังไม่ได้มีการนำเสนอหลักฐานหรือคำชี้แจงจากหน่วยงานหรือบุคคลที่ถูกพาดพิงในประเด็นดังกล่าว
ทั้งนี้ สมชายมองว่า การแก้ไขปัญหาทุจริตจำเป็นต้องเริ่มจากการสร้างระบบตรวจสอบที่เป็นอิสระและโปร่งใส เพื่อป้องกันไม่ให้งบประมาณแผ่นดินรั่วไหล และสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนต่อการใช้จ่ายเงินภาครัฐในอนาคต
News1 รายงาน