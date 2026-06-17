ดร.อ้อ ชี้น่าจับตา! 3 บริษัทสืบราคาซ้ำหลายโครงการ ภูมิใจไทยแต่มีแพทเทิร์นน่าสงสัย
ดร.การดี เลียวไพโรจน์ หรือ "ดร.อ้อ" ให้สัมภาษณ์ในรายการคมชัดลึก ถึงประเด็นการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ โดยเฉพาะกรณีการสืบราคากลางของโครงการด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีจากพรรคภูมิใจไทย
ดร.อ้อ ระบุว่า จากการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นพบว่า โครงการไทยพาสปอร์ต และโครงการสกิลพอร์ตโฟลิโอ มีรายชื่อบริษัทที่เข้ามาสืบราคากลางเป็นกลุ่มบริษัทชุดเดียวกันทั้ง 3 ราย ซึ่งเป็นประเด็นที่ควรติดตาม เนื่องจากเริ่มเห็นรูปแบบหรือแพทเทิร์นที่เกิดขึ้นซ้ำในหลายโครงการ
ทั้งนี้ ดร.อ้อ ยอมรับว่า การที่บริษัทที่เคยเข้ามาให้ข้อมูลเพื่อการสืบราคากลาง จะเข้าร่วมแข่งขันเสนอราคาในโครงการเดียวกัน ไม่ได้เป็นเรื่องผิดกฎหมาย และเป็นสิ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้ โดยเฉพาะในงานที่มีผู้ประกอบการเฉพาะทางหรือมีผู้เชี่ยวชาญในตลาดจำนวนจำกัด
อย่างไรก็ตาม สิ่งที่น่าพิจารณาไม่ใช่เพียงการที่ผู้สืบราคาเข้ามาเสนอราคาแข่งขัน แต่เป็นกรณีที่มีรายชื่อบริษัทชุดเดิมปรากฏซ้ำ ๆ ในหลายโครงการขนาดใหญ่ จนทำให้เกิดข้อสังเกตถึงความผิดปกติของกระบวนการ โดยเฉพาะเมื่อโครงการเหล่านั้นอยู่ภายใต้หน่วยงานหรือกระทรวงเดียวกัน
ดร.อ้อ กล่าวว่า หากเป็นเพียงโครงการเดียวอาจอธิบายได้ตามหลักการแข่งขันทางธุรกิจ แต่เมื่อพบรูปแบบเดิมเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในหลายโครงการ ย่อมเป็นเรื่องที่สังคมสามารถตั้งคำถามและขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบความโปร่งใสได้
นอกจากนี้ ยังมีการตั้งข้อสังเกตว่า บริษัทที่เข้ามาสืบราคากลางย่อมมีข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนและกรอบราคาของภาครัฐมากกว่าผู้ประกอบการรายอื่น แม้จะไม่ใช่การกระทำที่ผิดกฎหมายโดยตรง แต่ก็อาจทำให้เกิดข้อกังขาในสายตาของสาธารณชนได้ หากปรากฏซ้ำในหลายโครงการ
อย่างไรก็ตาม ดร.อ้อ ย้ำว่า การตรวจสอบเรื่องดังกล่าวควรอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงและหลักฐาน ไม่ใช่การด่วนสรุปว่ามีการกระทำผิดกฎหมาย เนื่องจากในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างยังมีขั้นตอนและหน่วยงานตรวจสอบอีกหลายระดับ
ประเด็นดังกล่าวยังคงเป็นที่จับตาของสังคมและฝ่ายค้าน ซึ่งเตรียมขยายผลตรวจสอบไปยังโครงการอื่น ๆ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน ขณะที่หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องอาจต้องออกมาชี้แจงข้อสงสัยเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความโปร่งใสต่อสาธารณชนต่อไป
News1 รายงาน