ทนายอั๋นฟาดแรง! ท้าดีเบต "ศุภชัย" ปมเขากระโดง ลั่นซ้อมรออยู่แล้ว
กลายเป็นอีกหนึ่งสีสันทางการเมืองที่ถูกพูดถึงในโลกออนไลน์ หลัง นายภัทรพงศ์ ศุภักษร หรือ "ทนายอั๋น" ไลฟ์สดแสดงความเห็นถึงกรณีการดีเบตประเด็นที่ดินเขากระโดง โดยพาดพิงไปถึง นายศุภชัย ใจสมุทร อดีต ส.ส. และนักกฎหมายคนสำคัญของพรรคภูมิใจไทย พร้อมตั้งคำถามว่าทำไมถึงไม่มาร่วมดีเบตด้วยตัวเองตามที่เคยมีการพูดคุยกันไว้ก่อนหน้านี้
ทนายอั๋นกล่าวในช่วงหนึ่งว่า ตนเองเข้าใจมาตลอดว่าจะได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนายศุภชัยโดยตรง จึงเตรียมตัวและศึกษาข้อมูลรอไว้แล้ว แต่เมื่อถึงเวลาจริงกลับมีการเปลี่ยนตัวผู้ร่วมรายการ ทำให้ต้องไปพูดคุยกับบุคคลอื่นแทน
"โอ้โห ไอ้หอกหัก ผมนึกว่าคุณจะมาดีเบตกับผม คุณเคยรับปากไว้แล้วไม่ใช่หรือว่าจะมาคุยกันเรื่องนี้ แต่สุดท้ายกลับให้คนอื่นมาชกแทน" ทนายอั๋นกล่าว
พร้อมเปรียบเทียบสถานการณ์ดังกล่าวกับการจัดคู่ชกมวยที่มีการประกาศคู่มวยล่วงหน้าแล้ว แต่เมื่อถึงวันแข่งขันกลับมีการเปลี่ยนตัวนักมวยกะทันหัน ทั้งที่ตนเองเตรียมตัวซ้อมรอเอาไว้เรียบร้อยแล้ว
นอกจากนี้ ทนายอั๋นยังยืนยันว่าพร้อมพูดคุยหรือดีเบตในประเด็นที่ดินเขากระโดงกับทุกฝ่าย โดยมองว่าการเปิดเวทีแลกเปลี่ยนข้อมูลจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในการรับฟังข้อเท็จจริงจากหลายมุมมอง
อย่างไรก็ตาม ทนายอั๋นตั้งข้อสังเกตว่า ตลอดการถกเถียงเรื่องที่ดินเขากระโดงที่ผ่านมา ยังมีอีกหลายประเด็นที่ไม่ค่อยถูกหยิบยกขึ้นมาพูดถึง โดยเฉพาะเรื่องการก่อสร้างที่อาจเกี่ยวข้องกับทางสาธารณะ ลำห้วย หรือลำรางสาธารณะ ซึ่งมองว่าเป็นอีกประเด็นสำคัญที่ควรได้รับการตรวจสอบอย่างจริงจัง
ทั้งนี้ ทนายอั๋นยังเปิดเผยว่า มีแผนจะเดินทางเข้าพบอธิบดีกรมที่ดินในเร็ว ๆ นี้ เพื่อสอบถามความชัดเจนในประเด็นดังกล่าว และติดตามแนวทางการดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
ขณะที่ประเด็นที่ดินเขากระโดงยังคงเป็นหัวข้อที่ได้รับความสนใจจากสังคมอย่างต่อเนื่อง ท่ามกลางการแลกเปลี่ยนความเห็นของนักการเมือง นักกฎหมาย และภาคประชาชน ซึ่งยังคงมีมุมมองที่แตกต่างกันในหลายประเด็นสำคัญ
News1 รายงาน