เวียดนามด่ากราดไรเดอร์ สปีคอิงลิชผสมภาษาบ้านเกิด แปลแล้วได้แบบนี้
กลายเป็นประเด็นร้อนบนโลกออนไลน์ หลังคลิปเหตุปะทะคารมระหว่างลูกค้าชาวต่างชาติและไรเดอร์ชาวไทยถูกเผยแพร่ออกไปอย่างกว้างขวาง โดยในช่วงแรกมีชาวเน็ตจำนวนไม่น้อยเข้าใจว่าลูกค้าในคลิปเป็นชาวจีน แต่ภายหลังมีผู้แปลบทสนทนาและตรวจสอบภาษาที่ใช้ในคลิป พบว่าผู้พูดเป็นชาวเวียดนาม และมีการใช้ทั้งภาษาอังกฤษแบบไม่สมบูรณ์ หรือ Broken English สลับกับภาษาเวียดนามตลอดการโต้เถียง
จากการถอดความบทสนทนาที่ถูกเผยแพร่ในโลกออนไลน์ ลูกค้าชาวเวียดนามมีการพูดว่า “I own the phone, you give me my phone and you go” ซึ่งถูกแปลว่า “นี่มันโทรศัพท์ของฉัน เอาโทรศัพท์คืนมา แล้วก็ไปซะ” คาดว่าเป็นช่วงที่เกิดปัญหาเกี่ยวกับการดูตำแหน่งหรือการรับส่งสินค้า
นอกจากนี้ยังมีประโยค “You don't happy, don't screw me” ซึ่งผู้แปลตีความว่า “ถ้าไม่พอใจหรือไม่เต็มใจบริการ ก็อย่ามาหาเรื่องหรือกวนประสาทกัน” ก่อนที่บรรยากาศการสนทนาจะเริ่มตึงเครียดมากขึ้น เมื่อมีการพูดว่า “You don't fucking know what I told you” ซึ่งมีความหมายในเชิงตำหนิว่า “แกไม่เข้าใจเลยใช่ไหมว่าฉันพูดอะไรไป”
ขณะที่ประโยค “You will forever do shit. I quit you. Always fuck shit.” ถูกผู้แปลมองว่าเป็นการด่าทอและดูถูกคู่กรณีในลักษณะว่า “แกก็คงต้องทำงานห่วย ๆ แบบนี้ไปตลอดชีวิต ฉันไม่เอาแกแล้ว มีแต่เรื่องเฮงซวย”
ส่วนประโยคภาษาเวียดนามที่ถูกพูดในคลิปว่า “vừa phải thôi già cái đầu rồi mà nói chuyện mất lịch sự” มีผู้แปลความหมายว่า “พอประมาณหน่อยเถอะ แก่จนหัวหงอกแล้วยังพูดจาไร้มารยาทอีก” ซึ่งประโยคดังกล่าวกลายเป็นจุดสำคัญที่ทำให้หลายคนเชื่อว่าผู้พูดเป็นชาวเวียดนาม ไม่ใช่ชาวจีนตามที่เข้าใจกันในช่วงแรก
ด้านไรเดอร์ชาวไทยมีการตอบโต้กลับด้วยท่าทีไม่พอใจเช่นกัน โดยมีการยื่นถุงอาหารคืนพร้อมพูดในลักษณะตัดบทเพื่อยุติปัญหา ขณะที่บางช่วงของคลิปมีคำพูดที่ฟังไม่ชัดเจน จนเกิดการถกเถียงในโลกออนไลน์ว่าต้องการสื่อสารอะไร และมีการใช้คำศัพท์ภาษาอังกฤษบางคำที่อาจคลาดเคลื่อนจากความหมายที่ต้องการสื่อ
อย่างไรก็ตาม เนื้อหาการแปลบทสนทนาดังกล่าวเป็นการถอดความและตีความจากผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ที่เผยแพร่คลิปเหตุการณ์ และยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการจากคู่กรณีทั้งสองฝ่ายเกี่ยวกับความหมายของคำพูดทั้งหมดในคลิป
เหตุการณ์ดังกล่าวยังคงถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง โดยหลายฝ่ายมองว่าปัญหาด้านภาษาและการสื่อสารระหว่างผู้ให้บริการกับลูกค้าชาวต่างชาติ อาจเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ความขัดแย้งบานปลายจากเรื่องเล็กจนกลายเป็นประเด็นร้อนในโลกออนไลน์ ขณะที่ชาวเน็ตจำนวนมากเรียกร้องให้ทุกฝ่ายใช้ความอดทนและสื่อสารกันด้วยความเข้าใจมากขึ้น เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักษณะเดียวกันขึ้นอีกในอนาคต
News1 รายงาน