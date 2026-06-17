เคสามถุยรับโทษ จำ 3 ด.ปรับ 3 หมื่น ชดใช้ 1.2 แสน ปมหมิ่นป๋าวัน อยู่บำรุง
ศาลอาญาธนบุรีมีคำพิพากษาชั้นต้น ลงโทษ “เค สามถุย” หรือ นายนิยม นพรัตน์ แกนนำกลุ่มผู้สนับสนุนพรรคเพื่อไทย (The Red FC) และอินฟลูเอนเซอร์ทางการเมือง ในคดีที่ นายวัน อยู่บำรุง อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร เขตบางบอน เป็นโจทก์ยื่นฟ้องในข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา และดูหมิ่นโดยการโฆษณา
โดยวันนี้ (16 มิ.ย. 2569) นายวัน อยู่บำรุง ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว เปิดเผยผลคำพิพากษาของศาลอาญาธนบุรี ระบุว่า ศาลชั้นต้นมีคำพิพากษายกฟ้องในข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 328
อย่างไรก็ตาม ศาลเห็นว่าจำเลยมีความผิดฐานดูหมิ่นโดยการโฆษณา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 393 จำนวน 3 กรรม จึงพิพากษาลงโทษจำคุกกรรมละ 1 เดือน และปรับกรรมละ 10,000 บาท รวมทั้งสิ้นจำคุก 3 เดือน และปรับ 30,000 บาท
ทั้งนี้ ศาลให้รอการลงโทษจำคุกไว้ และมีคำสั่งให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหายทางแพ่งแก่โจทก์เป็นเงินจำนวน 120,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 5 ต่อปี นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จสิ้น รวมถึงให้รับผิดชอบค่าฤชาธรรมเนียมในส่วนที่โจทก์เป็นฝ่ายชนะคดี
คดีดังกล่าวเกิดจากการที่นายวัน อยู่บำรุง ยื่นฟ้องนายนิยม นพรัตน์ หรือ “เค สามถุย” ในฐานความผิดเกี่ยวกับการเผยแพร่ข้อความผ่านสื่อสาธารณะ ซึ่งโจทก์เห็นว่าเป็นการสร้างความเสียหายต่อชื่อเสียงและเกียรติยศ จนนำไปสู่การดำเนินคดีตามกฎหมาย
อย่างไรก็ตาม คดีนี้ยังเป็นเพียงคำพิพากษาของศาลชั้นต้น และคู่ความยังมีสิทธิใช้กระบวนการอุทธรณ์ตามกฎหมายต่อไป
NEWS1 รายงาน