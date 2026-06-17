ขิงอ่อนมาแล้ว! แถลงแก้เขิน ยังสุดซอยไม่ได้หยุดกลางซอย
นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ออกมาแถลงชี้แจงประเด็นนโยบายด้านพลังงาน หลังถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างต่อเนื่องจากกรณีที่เคยประกาศว่าจะเดินหน้าแก้ไขปัญหาราคาพลังงานและราคาน้ำมันอย่างเต็มที่ แต่ยังไม่ปรากฏผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมตามที่หลายฝ่ายคาดหวัง
นายเอกนัฏกล่าวว่า ราคาน้ำมันหน้าปั๊มได้ปรับลดลงต่อเนื่องนับตั้งแต่เข้ามารับตำแหน่ง โดยระบุว่าช่วงที่ราคาสูงสุดเคยแตะระดับประมาณ 50 บาทต่อลิตร ก่อนจะทยอยลดลงมาเหลือต่ำกว่า 40 บาท และปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 38 บาทต่อลิตร พร้อมยืนยันว่ารัฐบาลยังคงดำเนินมาตรการเพื่อลดภาระประชาชนอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ นายเอกนัฏยังเปิดเผยว่า ได้มีการทบทวนตัวเลขฐานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงใหม่ โดยยืนยันให้ใช้ข้อมูลตามข้อเท็จจริงแทนการคาดการณ์ ส่งผลให้ตัวเลขภาระขาดทุนที่เคยประเมินไว้มากกว่า 60,000 ล้านบาท ลดลงเหลือประมาณ 57,000 ล้านบาท หรือลดลงราว 7,000 ล้านบาท พร้อมย้ำว่ารัฐบาลยังไม่ได้ปรับเพิ่มการจัดเก็บเงินเข้ากองทุน เพื่อไม่ให้เป็นภาระต่อประชาชน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมยังกล่าวถึงกรณีผู้ประกอบการบางรายที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อกล่าวหาเรื่องการกักตุนและเก็งกำไรน้ำมัน โดยยืนยันว่าคณะกรรมการกองทุนน้ำมันมีมติไม่จ่ายเงินชดเชยหรือคืนเงินใด ๆ ให้กับผู้ที่อยู่ระหว่างการสอบสวน จนกว่าจะพิสูจน์ได้ว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำดังกล่าว
พร้อมกันนี้ นายเอกนัฏย้ำว่า กำลังวางแนวทางปรับโครงสร้างราคาพลังงานอย่างถาวร โดยส่วนที่จำเป็นต้องแก้ไขกฎหมายก็จะดำเนินการแก้ไข ส่วนมาตรการที่สามารถใช้อำนาจของคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานและกองทุนน้ำมันดำเนินการได้ ก็จะเร่งผลักดันอย่างเต็มที่
อย่างไรก็ตาม การออกมาแถลงครั้งนี้ยังถูกตั้งคำถามจากภาคประชาชนและนักวิชาการบางส่วน โดยเฉพาะกลุ่มของ อ.ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ ที่เคยได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมหารือแนวทางแก้ปัญหาราคาพลังงานกับนายเอกนัฏในช่วงก่อนหน้านี้
ภาคประชาชนระบุว่า ในการประชุมดังกล่าวได้มีการนำเสนอแนวทางและมาตรการที่เชื่อว่าสามารถลดราคาน้ำมันและค่าพลังงานได้ในระยะสั้นอย่างเป็นรูปธรรม แต่ข้อเสนอเหล่านั้นกลับไม่ได้รับการผลักดันหรือดำเนินการต่อ ทำให้ในที่สุดกลุ่มนักวิชาการและภาคประชาชนตัดสินใจถอนตัวจากการหารือ เนื่องจากมองว่าแนวทางแก้ปัญหาที่เคยประกาศไว้อาจไม่สามารถขับเคลื่อนได้จริง
หลังจากเงียบหายจากกระแสข่าวด้านพลังงานอยู่ระยะหนึ่ง การกลับมาแถลงของนายเอกนัฏในครั้งนี้จึงถูกจับตามองว่าเป็นความพยายามชี้แจงต่อสังคม ท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์ที่ยังคงตั้งคำถามถึงความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาราคาพลังงานและค่าครองชีพของประชาชนอย่างแท้จริง
News1 รายงาน