เปิดครั้งแรก! สมชายแจง วิธีการฮั้ว สว.แบบละเอียดยิบ ฉบับจับมือทำยังได้
นายสมชาย แสวงการ อดีตสมาชิกวุฒิสภา ให้สัมภาษณ์ในรายการ "คนดังนั่งเคลียร์" เปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับขบวนการฮั้วเลือกสมาชิกวุฒิสภา หรือ สว. โดยระบุว่า รูปแบบการดำเนินการมีความซับซ้อนและเป็นระบบจนสามารถอธิบายขั้นตอนการทำงานได้อย่างละเอียด
นายสมชายกล่าวว่า หนึ่งในหลักฐานสำคัญที่ตนพบคือการลงคะแนนของผู้สมัครจำนวนมากที่มีรูปแบบตรงกันอย่างผิดสังเกต โดยเป็นชุดตัวเลขเดียวกันในผู้สมัครหลายราย ซึ่งมองว่าเป็นเรื่องที่แทบเป็นไปไม่ได้หากไม่มีการกำหนดหรือวางแผนกันล่วงหน้า พร้อมเปรียบเทียบว่ามีโอกาสเกิดขึ้นยากยิ่งกว่าการถูกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลพร้อมกันจำนวนมาก
อดีต สว. รายนี้อธิบายว่า กระบวนการดังกล่าวเริ่มตั้งแต่ระดับอำเภอ ก่อนคัดเลือกเข้าสู่ระดับจังหวัด และเข้าสู่การเลือกระดับประเทศ จากผู้สมัครจำนวนหลายหมื่นคน จนเหลือผู้ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายเพียงหลักร้อยคน โดยผู้สมัครบางส่วนต้องเสียทั้งค่าสมัคร ค่าเดินทาง ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นรวมหลายพันบาท แต่กลับไม่ลงคะแนนให้ตัวเอง
นายสมชายระบุว่า จากการตรวจสอบพบลักษณะการลงคะแนนเป็นกลุ่ม ๆ ตามโพยที่ถูกกำหนดไว้ล่วงหน้า บางกลุ่มเลือกเฉพาะบุคคลในเครือข่ายเดียวกัน ขณะที่บางกลุ่มทำหน้าที่สนับสนุนผู้สมัครเป้าหมายโดยไม่ลงคะแนนให้ตนเองเลย ซึ่งตนมองว่าเป็นรูปแบบการจัดการคะแนนเสียงอย่างเป็นระบบ
นอกจากนี้ ยังมีการกล่าวอ้างถึงหลักฐานประกอบหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ ภาพจากโรงแรม คลิปวิดีโอการจ่ายเงินหลังการเลือกตั้งระดับอำเภอ รวมถึงข้อมูลการเดินทาง การเข้าพัก และการรวมตัวของผู้สมัครในหลายจังหวัด ซึ่งตนเชื่อว่าเป็นข้อมูลสำคัญที่สามารถนำไปสู่การตรวจสอบข้อเท็จจริงได้
นายสมชายยังเปิดเผยว่า มีข้อมูลเกี่ยวกับการจัดเลี้ยง การนัดหมาย และการติดต่อประสานงานระหว่างผู้สมัครบางกลุ่ม ซึ่งตามกฎหมายเลือกตั้งถือเป็นประเด็นที่ต้องได้รับการตรวจสอบ โดยตนได้รวบรวมข้อมูลและส่งมอบให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. มาเป็นเวลาหลายปีแล้ว
อย่างไรก็ตาม อดีต สว. รายนี้กล่าวว่า แม้จะมีความพยายามยื่นเรื่องต่อศาลหลายแห่ง แต่ศาลส่วนใหญ่เห็นว่าผู้ร้องไม่ใช่ผู้เสียหายโดยตรงตามกฎหมาย ทำให้ไม่สามารถรับคำร้องไว้พิจารณาได้ โดยหน่วยงานที่มีอำนาจดำเนินการโดยตรงในเรื่องนี้ยังคงเป็น กกต.
นายสมชายยืนยันว่า หลักฐานที่เกี่ยวข้องยังคงอยู่ในมือของหน่วยงานที่รับผิดชอบ และเชื่อว่าหากมีการดำเนินการตรวจสอบอย่างจริงจัง จะสามารถคลี่คลายข้อสงสัยเกี่ยวกับกระบวนการเลือก สว. ที่กำลังเป็นประเด็นร้อนในสังคมได้อย่างชัดเจน
NEWS1 รายงาน