เสรีพิศุทธ์ ซัดเดือดปมที่ดินเขากระโดง ฝากถึง "เนวิน" ยื้อไปก็เจ็บตัวเพิ่ม ชี้เปลี่ยนรัฐบาลเมื่อไหร่ อาจถูกเพิกถอน
พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย ให้สัมภาษณ์ในรายการ “คนดังนั่งเคลียร์” ถึงกรณีข้อพิพาทที่ดินเขากระโดง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยส่งสารตรงถึงนายเนวิน ชิดชอบ ว่า ที่ดินดังกล่าวเป็นทรัพย์สินของรัฐ ไม่ว่าจะเวลาผ่านไปนานเพียงใดก็ไม่อาจทำให้สิทธิของรัฐสูญหายได้ พร้อมตั้งคำถามว่าการที่หน่วยงานที่มีอำนาจยังไม่ดำเนินการเพิกถอนในปัจจุบัน เป็นเพราะผู้มีอำนาจยังไม่ดำเนินการเท่านั้น
พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ ระบุว่า ไม่มีใครสามารถครองอำนาจได้ตลอดไป หากมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลและผู้มีอำนาจในอนาคตไม่ใช่กลุ่มเดิม ก็อาจมีการดำเนินการเพิกถอนสิทธิในที่ดินได้ พร้อมเตือนว่าการยื้อเวลาและเดินหน้าลงทุนเพิ่มเติม จะยิ่งทำให้เกิดความเสียหายมากขึ้นในภายหลัง
นอกจากนี้ยังกล่าวว่า ปัญหาดังกล่าวไม่จำเป็นต้องจบในรุ่นปัจจุบัน แต่สามารถส่งผลต่อไปถึงคนรุ่นลูกหลานได้ หากยังไม่มีการแก้ไขให้ถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมเสนอให้หาทางออกร่วมกันโดยการคืนพื้นที่และเข้าสู่กระบวนการเจรจา เพื่อให้เกิดความเสียหายน้อยที่สุด
ช่วงหนึ่งของการสัมภาษณ์ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ ยังยืนยันว่าตนไม่เกรงกลัวอิทธิพลทางการเมือง และจะเดินหน้าตรวจสอบเรื่องนี้ต่อไปจนกว่าจะได้ข้อยุติ โดยระบุว่าที่ผ่านมาตนเคยดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องมาแล้ว และไม่ต้องการให้เกิดคดีใหม่ขึ้นอีก
เมื่อถูกถามว่าการต่อสู้เพียงลำพังจะสามารถทำให้เรื่องนี้สำเร็จได้หรือไม่ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ ตอบว่า เรื่องดังกล่าวไม่ได้ขึ้นอยู่กับอำนาจของตนเพียงคนเดียว แต่ตนจะติดตามและผลักดันเรื่องนี้ต่อไปจนกว่าจะจบ พร้อมเปิดเผยว่ายังอยู่ระหว่างติดตามตรวจสอบกรณีงบประมาณสนับสนุนการแข่งขันโมโตจีพี วงเงินกว่า 4,000 ล้านบาท และตั้งข้อสังเกตถึงการใช้งบประมาณของภาครัฐ โดยเปรียบเทียบว่ารัฐบาลอ้างว่าไม่มีงบประมาณเพียงพอสำหรับกิจกรรมที่ประชาชนทั้งประเทศได้รับประโยชน์ แต่กลับสามารถจัดสรรงบประมาณจำนวนมากให้กับกิจกรรมในพื้นที่บุรีรัมย์ได้
ส่วนกรณีที่มีผู้แสดงความกังวลว่าการดำเนินคดีเรื่องที่ดินเขากระโดงอาจส่งผลกระทบต่อประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่กว่า 900 แปลง พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เห็นว่า การบังคับใช้กฎหมายไม่สามารถเลือกปฏิบัติได้ โดยยกตัวอย่างว่า หากมีผู้กระทำความผิดอาญา ศาลก็ไม่อาจยกเว้นโทษเพียงเพราะผู้กระทำผิดมีภาระครอบครัว
อย่างไรก็ตาม พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ ระบุว่า หากมีการพิสูจน์ข้อเท็จจริงและดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย ผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ก็ยังสามารถอยู่ต่อได้ภายใต้เงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด เช่น การเช่าพื้นที่จากหน่วยงานเจ้าของกรรมสิทธิ์ โดยชำระค่าเช่าหรือผ่อนชำระตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะเป็นแนวทางที่ทำให้ทุกฝ่ายสามารถอยู่ร่วมกันได้ภายใต้กรอบของกฎหมาย
NEWS1 รายงาน