รอง จตช. ตรวจเยี่ยม ตชด.ภาค 4 ย้ำ “วินัยนำองค์กร” สร้างตำรวจมืออาชีพเพื่อประชาชน
วันที่ 16 มิถุนายน 2569 พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ รองจเรตำรวจแห่งชาติ และโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เดินทางตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานด้านการควบคุม กำกับดูแล และเสริมสร้างความประพฤติวินัยข้าราชการตำรวจ ณ กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 4 ตามนโยบายของ พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และ พล.ต.อ.อิทธิพล อัจฉริยะประดิษฐ์ จเรตำรวจแห่งชาติ
การตรวจเยี่ยมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินการตามคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 1212/2537 ว่าด้วยมาตรการควบคุมและเสริมสร้างความประพฤติข้าราชการตำรวจ พร้อมรับฟังปัญหา ข้อคิดเห็น และอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วย เพื่อให้การบริหารกำลังพลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชน
โอกาสนี้ พล.ต.ท.ไตรรงค์ ได้เน้นย้ำว่า การเสริมสร้างวินัยตำรวจต้องดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม ไม่ใช่เพียงการปฏิบัติตามขั้นตอนหรือการจัดทำเอกสารในเชิงนิตินัยเท่านั้น แต่ผู้บังคับบัญชาทุกระดับต้องให้ความสำคัญกับการดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาในทางพฤตินัย ผ่านการพบปะ พูดคุย รับฟังปัญหา และให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันปัญหาก่อนเกิดเหตุและสร้างความผูกพันภายในหน่วยงาน
พร้อมกันนี้ ได้กำชับให้ผู้บังคับบัญชาใช้มาตรการทางปกครองอย่างเหมาะสมและจริงจังในการควบคุม กำกับดูแล และส่งเสริมความประพฤติของกำลังพล เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และจริยธรรมของข้าราชการตำรวจ อันจะนำไปสู่การยกระดับมาตรฐานการทำงานและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชน
นอกจากนี้ รองจเรตำรวจแห่งชาติยังได้เน้นย้ำให้ข้าราชการตำรวจทุกนายยึดมั่นในอุดมคติของตำรวจผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต วิริยะอุตสาหะ และความไม่ประมาท พร้อมยึดถือจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพตำรวจ ให้บริการประชาชนด้วยความรวดเร็ว เป็นธรรม และมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตามแนวทางการบริหารราชการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ในระหว่างการตรวจเยี่ยม ได้รับชมการฝึกบุคคลท่ามือเปล่าและการฝึกยุทธวิธีของกำลังพล บก.ตชด.ภาค 4 และ กก.สส.3 บก.สส.ภ.9 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความพร้อม ความเข้มแข็ง และความเป็นมืออาชีพของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ โดยเฉพาะภารกิจด้านความมั่นคง การรักษาความสงบเรียบร้อย และการดูแลความปลอดภัยของประชาชน
ทั้งนี้ มี พล.ต.ต.แวสาแม สาและ รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9, พล.ต.ต.กิตติ์ธเนศ ธนนันท์ทวีสิน รองผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน, พล.ต.ต.พหล เกตุแก้ว ผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 4, พล.ต.ต.มารุต เรืองจินตนา ผู้บังคับการสืบสวนสอบสวน ตำรวจภูธรภาค 9 พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัด ร่วมให้การต้อนรับและเข้ารับฟังนโยบายอย่างพร้อมเพรียง
การตรวจเยี่ยมในครั้งนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของสำนักงานตำรวจแห่งชาติในการพัฒนากำลังพลให้เป็นตำรวจมืออาชีพ มีวินัย มีคุณธรรม และพร้อมปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติต่อไป