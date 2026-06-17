ตั้มดิ้นสุดฤทธิ์ บุก DSI อ้างหวังเช็คบิลพยานคดีเจ๊อ้อย
นายษิทรา เบี้ยบังเกิด หรือ "ทนายตั้ม" เดินทางเข้าพบกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) พร้อมยื่นข้อมูลและเอกสารที่อ้างว่าเกี่ยวข้องกับการฮั้วประมูลโครงการของรัฐ โดยระบุว่าต้องการดำเนินการกับพยาน 2 รายในคดี "เจ๊อ้อย" ซึ่งเจ้าตัวเชื่อว่ามีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการดังกล่าว
ทนายตั้มอ้างต่อสื่อมวลชนว่า พยานทั้งสองรายมีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มบุคคลที่ได้รับงานภาครัฐ และยังพาดพิงไปถึงบุคคลระดับสูงหลายราย ทั้งอดีตรองนายกรัฐมนตรี สื่อมวลชนอาวุโส และอดีตนายตำรวจระดับสูง โดยระบุว่ามีข้อมูลที่จะนำมาเปิดเผยเพิ่มเติมในระยะต่อไป
ความเคลื่อนไหวครั้งนี้เกิดขึ้นภายหลังศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาให้ลงโทษจำคุก 5 ปี พร้อมให้ชดใช้ค่าเสียหายกว่า 72 ล้านบาท ก่อนที่เจ้าตัวจะได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างต่อสู้คดีในชั้นอุทธรณ์
อย่างไรก็ตาม นักกฎหมายจำนวนหนึ่งตั้งข้อสังเกตว่า เจตนารมณ์ของการอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราวนั้น มีขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้จำเลยได้ใช้สิทธิในการต่อสู้คดีตามกระบวนการยุติธรรมอย่างเต็มที่ มิใช่เพื่อออกมาเปิดศึกกล่าวหา พาดพิง หรือสร้างข้อพิพาทใหม่กับบุคคลอื่นผ่านสื่อมวลชนอย่างต่อเนื่อง
ตลอดช่วงหลังได้รับการประกันตัว ทนายตั้มได้ออกมาให้สัมภาษณ์หลายครั้ง โดยยืนยันว่าตนเองไม่ได้รับความเป็นธรรม พร้อมระบุว่ารู้สึก "แค้นมาก" ต่อสิ่งที่เกิดขึ้นกับครอบครัว ขณะเดียวกันก็มีการกล่าวหาบุคคลและกลุ่มบุคคลต่าง ๆ ในหลายประเด็น จนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่ากำลังพยายามเปิดเกมรุกทางสังคมควบคู่ไปกับการต่อสู้คดีในศาล
ทั้งนี้ การเดินทางไปยื่นข้อมูลต่อ DSI ยังไม่ได้หมายความว่าหน่วยงานจะรับเรื่องดังกล่าวเป็นคดีพิเศษโดยอัตโนมัติ เนื่องจาก DSI จะต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาก่อนว่า เรื่องที่ถูกร้องเข้าหลักเกณฑ์คดีพิเศษตามกฎหมายหรือไม่ รวมถึงต้องประเมินน้ำหนักของพยานหลักฐานที่นำมายื่นประกอบด้วย
ขณะเดียวกัน หลายฝ่ายมองว่า ประเด็นที่น่าจับตาอาจไม่ใช่เรื่องการเพิกถอนประกันตัวในทันที แต่เป็นความเสี่ยงจากการกล่าวหาและพาดพิงบุคคลต่าง ๆ ต่อสาธารณะ หากในอนาคตไม่สามารถพิสูจน์ข้อกล่าวหาเหล่านั้นได้ ก็อาจนำไปสู่ข้อพิพาทหรือคดีความใหม่เพิ่มเติม ในขณะที่คดีเดิมยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์
สำหรับกรณีการถอนประกันตัวนั้น ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายมองว่า โดยหลักแล้วศาลจะพิจารณาจากพฤติการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการหลบหนี การยุ่งเหยิงพยานหลักฐาน การข่มขู่พยาน หรือการฝ่าฝืนเงื่อนไขที่ศาลกำหนดไว้เป็นสำคัญ ซึ่งยังต้องติดตามต่อไปว่า การเคลื่อนไหวของทนายตั้มในระยะต่อจากนี้จะมีผลทางกฎหมายในลักษณะใดหรือไม่
NEWS1 รายงาน