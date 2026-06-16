จับตา! ตั้มเดินเกมรุกไม่หยุด หลังได้ประกันตัว เสี่ยงคดีใหม่มากกว่าถูกถอนประกัน?
ภายหลังศาลอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างต่อสู้คดีในชั้นอุทธรณ์ ความเคลื่อนไหวของนายษิทรา เบี้ยบังเกิด หรือ "ทนายตั้ม" ยังคงได้รับความสนใจจากสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการออกมาให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อในหลายประเด็น ทั้งการยืนยันความบริสุทธิ์ของตนเอง การกล่าวถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคดี รวมถึงการเปิดประเด็นใหม่เกี่ยวกับโครงการภาครัฐและหน่วยงานต่าง ๆ
ล่าสุด อาจารย์ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ ประธานมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดิน ออกมาตอบโต้กรณีที่ทนายตั้มพาดพิงถึงบุคคลใน "บ้านพระอาทิตย์" โดยยืนยันว่าข้อกล่าวหาดังกล่าวไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริง และหลายประเด็นเคยผ่านการพิจารณาและตรวจสอบในกระบวนการยุติธรรมมาแล้ว
ขณะเดียวกัน ทนายตั้มยังออกมาเปิดใจถึงชีวิตหลังถูกคุมขัง โดยยอมรับว่า "แค้นมาก" กับสิ่งที่เกิดขึ้นกับครอบครัว โดยเฉพาะกรณีที่ภรรยาถูกดำเนินคดีและถูกคุมขัง พร้อมยืนยันว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม และยังคงเชื่อมั่นว่าตัวเองไม่ได้กระทำผิดตามที่ถูกกล่าวหา
นอกจากนี้ ยังมีกระแสข่าวว่าทนายตั้มเตรียมเปิดข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและโครงการภาครัฐบางแห่ง รวมถึงมีการพาดพิงบุคคลระดับสูงทางการเมือง ทำให้หลายฝ่ายจับตาว่าการเคลื่อนไหวดังกล่าวจะนำไปสู่การเปิดเผยข้อเท็จจริงใหม่ หรือจะกลายเป็นข้อพิพาททางกฎหมายรอบใหม่ในอนาคต
อย่างไรก็ตาม นักกฎหมายจำนวนหนึ่งมองว่า การได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างอุทธรณ์นั้น มีเจตนารมณ์สำคัญเพื่อเปิดโอกาสให้จำเลยใช้สิทธิต่อสู้คดีตามกระบวนการยุติธรรมอย่างเต็มที่ ไม่ใช่เพื่อออกมาเปิดศึกหรือสร้างความขัดแย้งใหม่ในพื้นที่สาธารณะ จึงเกิดคำถามตามมาจากหลายฝ่ายว่า การเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องของทนายตั้มในช่วงหลังได้รับการประกันตัวนั้น สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ดังกล่าวหรือไม่
ในทางกฎหมาย การออกมาแสดงความเห็นหรือยืนยันว่าตนเองบริสุทธิ์ ยังไม่ถือเป็นเหตุเพียงพอที่จะนำไปสู่การเพิกถอนการประกันตัว เว้นแต่จะมีพฤติการณ์เข้าข่ายหลบหนี ยุ่งเหยิงพยานหลักฐาน ข่มขู่พยาน หรือฝ่าฝืนเงื่อนไขที่ศาลกำหนดไว้
แต่สิ่งที่หลายฝ่ายกำลังจับตา อาจไม่ใช่เรื่องการถอนประกันตัว หากเป็นความเสี่ยงที่อาจเกิดคดีความใหม่จากการกล่าวหา พาดพิง หรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลอื่น หากท้ายที่สุดไม่สามารถพิสูจน์ข้อเท็จจริงได้ตามกระบวนการกฎหมาย
ขณะที่อีกด้านหนึ่ง ก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่า แม้ทุกคนมีสิทธิ์ต่อสู้คดีและใช้สิทธิอุทธรณ์ตามกฎหมาย แต่การออกมาให้สัมภาษณ์ในลักษณะยืนยันว่าตนเองไม่ควรถูกจำคุก หรือกล่าวหาว่าตกเป็นเหยื่อของการกลั่นแกล้ง ทั้งที่ศาลชั้นต้นได้มีคำพิพากษาออกมาแล้ว อาจยิ่งทำให้เกิดข้อถกเถียงและความขัดแย้งในสังคมมากขึ้น
ด้วยเหตุนี้ การเคลื่อนไหวของทนายตั้มหลังได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว จึงยังคงเป็นประเด็นที่สังคมจับตาอย่างใกล้ชิด ว่าสุดท้ายแล้วจะเป็นการต่อสู้คดีผ่านกระบวนการยุติธรรมตามปกติ หรือจะนำไปสู่ข้อพิพาทและคดีความใหม่เพิ่มเติมในอนาคต
NEWS1 รายงาน