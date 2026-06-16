ผู้มีอิทธิพลฟ้องปิดปากสื่อภูเก็ต? แอดมินเพจดังร้อง สส.ประชาชน หลังถูกเรียกค่าเสียหาย 5 ล้าน
นายวรพงษ์ วีรหมาน แอดมินเพจ “โกรธจัง จังหวัดภูเก็ต” เข้ายื่นหนังสือร้องเรียนต่อนายเฉลิมวงศ์ แสงดี สส.ภูเก็ต เขต 2 พรรคประชาชน หลังถูกฟ้องเรียกค่าเสียหายจำนวน 5 ล้านบาท จากการโพสต์ข้อความตั้งคำถามเกี่ยวกับการโยกย้ายข้าราชการฝ่ายปกครองในจังหวัดภูเก็ต
นายวรพงษ์ ระบุว่า ข้อความที่ถูกนำไปฟ้องเป็นเพียงการนำเสนอข่าวและตั้งคำถามต่อสาธารณะ กรณีการสั่งย้ายปลัดจังหวัด ป้องกันจังหวัด และนายอำเภอหลายพื้นที่ในจังหวัดภูเก็ต โดยมองว่าการดำเนินคดีดังกล่าวเข้าข่ายลักษณะการฟ้องปิดปาก (SLAPP) เพื่อกดดันผู้ทำหน้าที่สื่อมวลชนและผู้เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ
เจ้าตัวยังตั้งข้อสังเกตว่า ผู้ที่ดำเนินคดีมีความใกล้ชิดกับบุคคลผู้มีอิทธิพลและผู้มีอำนาจในพื้นที่ พร้อมยืนยันว่าจะต่อสู้คดีจนถึงที่สุด และเรียกร้องให้สื่อมวลชนร่วมกันจับตาปัญหาการใช้กฎหมายเพื่อปิดกั้นการตรวจสอบของภาคประชาชน
ด้านนายเฉลิมวงศ์ แสงดี สส.ภูเก็ต พรรคประชาชน กล่าวว่า ได้รับเรื่องร้องเรียนดังกล่าวไว้พิจารณาแล้ว โดยเห็นว่ากรณีนี้เกี่ยวข้องกับเสรีภาพในการนำเสนอข่าวและการตรวจสอบผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ จึงเตรียมนำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมาธิการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบด้าน
นายเฉลิมวงศ์ ยังกล่าวถึงปัญหาผู้มีอิทธิพลในจังหวัดภูเก็ตว่า ยังคงเป็นประเด็นที่ประชาชนให้ความสนใจ โดยเฉพาะกรณีข้อพิพาทพื้นที่หาดฟรีดอม หาดนุ้ย และประเด็นการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ต่าง ๆ ซึ่งหลายคดียังไม่มีความคืบหน้าเท่าที่ควร
ทั้งนี้ ในวันที่ 25 มิถุนายน คณะกรรมาธิการการปกครอง และคณะกรรมาธิการ ป.ป.ช. มีกำหนดลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เพื่อติดตามปัญหาผู้มีอิทธิพล การบุกรุกพื้นที่สาธารณะ การใช้นอมินี และประเด็นอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยจะมีการตรวจสอบว่าการปราบปรามผู้มีอิทธิพลตามนโยบายของรัฐบาลมีความคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรมหรือไม่
NEWS1 รายงาน