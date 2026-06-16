ตั้มไม่สลด เหมือนอยากหาคดีเพิ่ม พ่นให้ร้ายบ้านพระอาทิตย์รัวๆ
อาจารย์ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ ประธานมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดิน ออกมาตอบโต้กรณี นายษิทรา เบี้ยบังเกิด หรือ “ทนายตั้ม” นำข้อมูลและหลักฐานเกี่ยวกับการฮั้วประมูลโครงการภาครัฐไปร้องเรียนต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) พร้อมพาดพิงถึงบุคคลใน “บ้านพระอาทิตย์” ว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว
อาจารย์ปานเทพ ยืนยันว่า ข้อกล่าวหาดังกล่าวเป็นไปไม่ได้ เนื่องจากบุคคลในบ้านพระอาทิตย์ไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่รัฐ และไม่มีอำนาจหรือบทบาทในการให้คุณให้โทษกับโครงการของรัฐตามที่ถูกกล่าวอ้าง อีกทั้งประเด็นที่ทนายตั้มหยิบยกขึ้นมา ล้วนเคยถูกนำเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของศาลแล้ว และได้รับการวินิจฉัยจนสิ้นข้อสงสัย
ประธานมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดิน ระบุว่า พยานบุคคลที่ถูกนำมาอ้างอิงผ่านสื่อ เคยขึ้นให้การต่อศาลด้วยตนเอง โดยยอมรับว่าเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัว ไม่ใช่ข้อเท็จจริงที่สามารถพิสูจน์ได้ จึงไม่อาจใช้เป็นหลักฐานชี้ชัดถึงความเกี่ยวข้องของบุคคลใดได้
อาจารย์ปานเทพ ยังมองว่า การที่ทนายตั้มหยิบยกประเด็นเดิมกลับมาร้องเรียนอีกครั้ง เป็นเพียงความพยายามเบี่ยงเบนความสนใจจากคดีความที่กำลังเผชิญอยู่ พร้อมย้ำว่าทุกข้อกล่าวหาได้ผ่านการซักค้านและตรวจสอบในชั้นศาลมาแล้ว และไม่มีประเด็นใดที่สร้างความกังวลให้กับฝ่ายบ้านพระอาทิตย์
นอกจากนี้ ยังกล่าวถึงคดีระหว่างทนายตั้มกับ “เจ๊อ้อย” ว่า หลักฐาน เอกสาร และพยานต่างๆ ที่ทนายตั้มนำมาเผยแพร่ต่อสาธารณะในปัจจุบัน ล้วนเคยถูกนำเสนอในชั้นศาลชั้นต้นแล้ว โดยศาลได้พิจารณาทั้งพยานบุคคล พยานเอกสาร และพยานทางวิทยาศาสตร์อย่างครบถ้วน ก่อนมีคำพิพากษาออกมา
อาจารย์ปานเทพ ระบุว่า หากทนายตั้มไม่เห็นด้วยกับคำพิพากษา ก็สามารถใช้สิทธิตามกระบวนการอุทธรณ์ได้ แต่การออกมาโต้แย้งคำตัดสินผ่านสื่อมวลชน อาจทำให้สังคมได้รับข้อมูลเพียงด้านเดียว พร้อมฝากถึงสื่อมวลชนให้ใช้ความระมัดระวังในการนำเสนอข่าว และตรวจสอบข้อเท็จจริงจากทุกฝ่ายอย่างรอบด้าน
ทั้งนี้ อาจารย์ปานเทพ ยืนยันว่า บ้านพระอาทิตย์ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อกล่าวหาที่ถูกพาดพิง และพร้อมชี้แจงข้อเท็จจริงตามกระบวนการกฎหมาย หากมีการตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
NEWS1 รายงาน