ปลัด มท. แจงย้ายผู้ว่าฯ ภูเก็ต เปรียบเหมือนเอาเม็ดทรายออกจากรองเท้า
นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ชี้แจงกรณีคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแต่งตั้งนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ไปดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมแต่งตั้งนายโชตินรินทร์ เกิดสม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เข้ารับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตคนใหม่
ปลัดกระทรวงมหาดไทย ระบุว่า การโยกย้ายครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อคลี่คลายสถานการณ์และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต หลังมีกระแสข่าวเกี่ยวกับทุนสีเทา ผู้มีอิทธิพล และข้อร้องเรียนเรื่องการเรียกรับผลประโยชน์ ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และการบริหารราชการในพื้นที่
นายอรรษิษฐ์ ยืนยันว่า การปรับเปลี่ยนตัวบุคคลครั้งนี้เป็นไปเพื่อประโยชน์ทางราชการ ไม่มีเรื่องความขัดแย้งส่วนตัว หรือผลประโยชน์แอบแฝง พร้อมเปรียบเทียบสถานการณ์ดังกล่าวว่า บางครั้งการทำงานก็เหมือนการสวมรองเท้าที่มีเม็ดทรายอยู่ภายใน หากเดินต่อไปก็อาจเกิดความลำบาก จึงจำเป็นต้องนำเม็ดทรายออก เพื่อให้สามารถเดินหน้าต่อได้อย่างราบรื่น
"บางครั้งใส่รองเท้าแล้วมีเม็ดทรายอยู่ในเท้า ก็เดินลำบาก ต้องเอาออกก่อน เพื่อจะได้สวมใหม่และเดินต่อได้" ปลัด มท. กล่าว
พร้อมระบุว่า ผู้บริหารคนใหม่ที่เข้ามารับผิดชอบพื้นที่จะสามารถนำประสบการณ์และมุมมองใหม่เข้าไปช่วยแก้ไขปัญหา ขณะที่บางครั้งคนที่อยู่กับปัญหามาเป็นเวลานาน อาจทำให้การแก้ไขปัญหาไม่สามารถเดินหน้าได้อย่างเต็มที่
เมื่อถูกถามถึงความเชื่อมโยงระหว่างการย้ายผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กับกรณีการสั่งย้ายปลัดจังหวัดภูเก็ตก่อนหน้านี้ นายอรรษิษฐ์ ปฏิเสธว่าไม่ได้เป็นเรื่องผลประโยชน์ แต่เป็นการปรับทีมบริหารเพื่อให้การแก้ไขปัญหาในพื้นที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ปลัดกระทรวงมหาดไทย ยังยอมรับว่า แม้ผู้ว่าฯ ภูเก็ตคนเดิมจะเป็นผู้มีประสบการณ์และรู้ปัญหาในพื้นที่เป็นอย่างดี แต่การแก้ไขปัญหาบางเรื่องยังไม่สามารถคลี่คลายได้เต็มที่ ประกอบกับการทำงานภายในทีมบริหารจังหวัดที่ไม่เป็นเอกภาพ จึงมีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนบุคลากรเพื่อให้การทำงานเดินหน้าต่อไปได้
ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยยืนยันว่า คณะกรรมการสอบสวนและการตรวจสอบข้อร้องเรียนต่าง ๆ ที่มีการตั้งขึ้นก่อนหน้านี้ จะยังคงดำเนินการต่อไปตามกระบวนการ และรายงานผลกลับมายังกระทรวงตามขั้นตอนต่อไป
News1 รายงาน