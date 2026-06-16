สนธิญาโต้ โพยสว.แค่จดไว้กันลืมจริงจริ๊ง
นายสนธิญา สวัสดี นักเคลื่อนไหวทางการเมือง ออกมาชี้แจงกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับ "โพยเลือก สว." หลังนายพริษฐ์ วัชรสินธุ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน หยิบยกประเด็นดังกล่าวขึ้นมาตั้งคำถามต่อสาธารณะ โดยยืนยันว่าโพยที่ถูกพูดถึงนั้นไม่มีน้ำหนักมากพอที่จะชี้ขาดผลการเลือกสมาชิกวุฒิสภาได้
นายสนธิญา ซึ่งเคยลงสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ผู้สมัครทุกคนจะได้รับข้อมูลรายชื่อผู้สมัครในกลุ่มอาชีพต่าง ๆ อยู่แล้ว จึงไม่ใช่เรื่องแปลกหากจะมีการจดบันทึกรายชื่อบุคคลที่รู้จัก หรือผู้ที่เคยทำงานร่วมกันไว้เพื่อช่วยในการจดจำ
เขาอธิบายว่า ในกระบวนการเลือก สว. ตั้งแต่ระดับอำเภอ จังหวัด จนถึงระดับประเทศ มีการจับสลากและสลับกลุ่มผู้สมัครอยู่ตลอดเวลา ทำให้ไม่สามารถกำหนดได้ว่าจะได้นั่งหรือพบกับบุคคลที่ต้องการเลือกเสมอไป อีกทั้ง กกต. ยังมีมาตรการกำกับดูแลการเลือกตั้งอย่างเข้มงวด โดยกำชับไม่ให้นำเอกสารหรือสิ่งที่อาจมีผลต่อการลงคะแนนเข้าไปใช้ภายในพื้นที่เลือกตั้ง
นายสนธิญา ยังมองว่า ผู้สมัครบางส่วน โดยเฉพาะผู้สูงอายุ อาจจำชื่อผู้สมัครจำนวนมากไม่ได้ จึงมีการจดรายชื่อไว้เป็นข้อมูลส่วนตัว ซึ่งเป็นเรื่องปกติและไม่ได้หมายความว่าจะเป็นการฮั้วหรือจัดตั้งเครือข่ายลงคะแนนเสียงตามที่ถูกกล่าวหา
พร้อมกันนี้ เขายืนยันว่าปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการเลือก สว. ไม่ใช่เรื่องโพย แต่เป็นขั้นตอนการจับสลาก การจัดกลุ่ม และการเลือกไขว้ระหว่างกลุ่มอาชีพ ซึ่งเป็นกลไกที่ทำให้การล็อกผลหรือควบคุมทิศทางการลงคะแนนทำได้ยาก
นายสนธิญา ระบุว่า หากผู้สมัครถูกจัดให้อยู่คนละกลุ่ม หรือไม่ได้พบกับบุคคลที่รู้จัก การมีรายชื่อหรือโพยติดตัวมาก็ไม่สามารถช่วยให้เลือกบุคคลตามต้องการได้อยู่ดี พร้อมย้ำว่า การพยายามโยงทุกอย่างเข้ากับโพยเลือกตั้ง อาจเป็นการมองข้ามข้อเท็จจริงของกระบวนการเลือก สว. ที่มีความซับซ้อนกว่านั้นมาก
News1 รายงาน