เพจดังแฉ เหล็กเกรดต่ำ "เปราะ" จากเตาหลอม IF จีน-ญี่ปุ่นแบน แต่มีคนพยายามแก้กฎหมายไทยให้อนุญาต!
ประเด็นคุณภาพเหล็กก่อสร้างกลับมาร้อนแรงอีกครั้ง หลังเพจ Reporter Journey เผยข้อมูลอ้างอิงจากวงการเหล็ก ระบุว่า หลายประเทศชั้นนำอย่างญี่ปุ่นและจีน ไม่อนุญาตให้นำเหล็กเส้นจากกระบวนการผลิตด้วยเตาหลอมเหนี่ยวนำไฟฟ้า หรือ IF (Induction Furnace) มาใช้ในงานก่อสร้าง เนื่องจากกังวลเรื่องคุณภาพและความปลอดภัยของวัสดุ
เพจดังระบุว่า แม้จีนจะไม่อนุญาตให้ใช้เหล็กจากเตา IF ภายในประเทศมานานแล้ว แต่กลับมีการส่งออกมายังประเทศในภูมิภาคอาเซียน หรือย้ายฐานการผลิตมาตั้งโรงงานในต่างประเทศแทน ขณะที่ญี่ปุ่นเองก็ไม่รับรองเหล็กประเภทดังกล่าวสำหรับงานโครงสร้างสำคัญ
นอกจากนี้ ยังมีการอ้างถึงข้อมูลจากภาคเอกชนในอุตสาหกรรมเหล็กว่า มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือ มอก. ของไทย เคยปล่อยให้มีการผลิตเหล็กจากเตา IF ต่อเนื่องมาเป็นเวลานานนับสิบปี พร้อมตั้งข้อสังเกตว่าปัจจุบันมีความพยายามผลักดันให้แก้ไขกฎระเบียบ เพื่อเปิดทางให้สามารถผลิตเหล็กจากเตา IF ได้อีกครั้ง โดยใช้เหตุผลว่าเทคโนโลยีสมัยใหม่สามารถยกระดับคุณภาพเหล็กให้ดีขึ้นได้
อย่างไรก็ตาม ฝ่ายที่คัดค้านมองว่า ข้ออ้างดังกล่าวยังไม่มีหลักฐานเชิงประจักษ์รองรับเพียงพอ พร้อมยกข้อมูลผลการทดสอบบางส่วนที่ระบุว่า เหล็กจากเตา IF มีความเสี่ยงต่อการหักเปราะสูงถึง 67% เมื่อเทียบกับมาตรฐานที่ควรเป็น จึงอาจไม่เหมาะสำหรับการนำไปใช้ในงานก่อสร้างที่ต้องรับน้ำหนักหรือเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยสาธารณะ
ผู้ที่ออกมาเปิดประเด็นยังเรียกร้องให้ภาครัฐทบทวนการอนุญาตใช้เตา IF อย่างรอบคอบ โดยเห็นว่าหากปล่อยให้มีการผลิตหรือใช้งานเหล็กคุณภาพต่ำในวงกว้าง อาจสร้างความเสียหายร้ายแรงต่อผู้บริโภคและภาคก่อสร้างในอนาคต พร้อมเตือนว่าไม่ควรรอให้เกิดเหตุการณ์ความสูญเสียครั้งใหญ่ก่อนจึงค่อยกลับมาแก้ไขปัญหา
ทั้งนี้ ประเด็นดังกล่าวยังเป็นข้อถกเถียงระหว่างผู้ประกอบการ นักวิชาการ และหน่วยงานกำกับดูแล เนื่องจากมีทั้งฝ่ายที่เห็นว่าควรเปิดโอกาสให้เทคโนโลยีใหม่ได้รับการพิสูจน์ตามหลักวิชาการ และฝ่ายที่ยืนยันว่าความปลอดภัยของประชาชนต้องมาก่อนผลประโยชน์ทางธุรกิจ
NEWS1 รายงาน