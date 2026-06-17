สนธิญา ลั่นยื่น ป.ป.ช. ฟ้องไอซ์อ้างทำเกินหน้าที่ ปมท้วง AI ลูกเทพ
นายสนธิญา สวัสดี นักเคลื่อนไหวทางการเมือง เดินหน้ายื่นหนังสือต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร พร้อมประกาศเตรียมนำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เพื่อตรวจสอบการทำหน้าที่ของ น.ส.รักชนก ศรีนอก สส.พรรคประชาชน กรณีออกมาตรวจสอบและคัดค้านโครงการ TH-AI Passport ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
นายสนธิญา ตั้งข้อสังเกตว่า การดำเนินการของ น.ส.รักชนก ในฐานะประธานกรรมาธิการที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณ อาจเป็นการก้าวล่วงขอบเขตอำนาจหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติ เนื่องจากการบริหารโครงการและการดำเนินงานของหน่วยงานราชการเป็นอำนาจของฝ่ายบริหารและข้าราชการประจำ
นักเคลื่อนไหวรายดังกล่าวตั้งคำถามว่า การออกมาเรียกร้องให้หน่วยงานรัฐยุติหรือทบทวนโครงการดังกล่าวนั้น ได้ผ่านมติหรือความเห็นชอบของคณะกรรมาธิการแล้วหรือไม่ พร้อมมองว่า สส.ไม่มีอำนาจตามกฎหมายในการสั่งการให้หน่วยงานของรัฐยกเลิก ระงับ หรือพับโครงการที่อยู่ในขั้นตอนการดำเนินงาน
นายสนธิญา ยังหยิบยกกรณีที่มีการระบุว่า หากโครงการดังกล่าวเดินหน้าต่ออาจมีการร้องเรียนต่อ ป.ป.ช. ขึ้นมาเป็นอีกประเด็นที่ต้องตรวจสอบ โดยมองว่าพฤติการณ์ดังกล่าวอาจเข้าข่ายสร้างแรงกดดันต่อหน่วยงานของรัฐที่กำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่หรือไม่
นอกจากนี้ ยังตั้งข้อสังเกตว่า โครงการ TH-AI Passport เป็นโครงการที่มีการดำเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่ช่วงปี 2567-2569 ผ่านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและขั้นตอนทางราชการมาแล้วหลายส่วน หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับความโปร่งใสหรือความเหมาะสม ก็ควรมีการตรวจสอบตั้งแต่ก่อนเข้าสู่ขั้นตอนการลงนามสัญญา
นายสนธิญา อ้างบทบัญญัติรัฐธรรมนูญมาตรา 184 และมาตรา 185 ที่เกี่ยวข้องกับข้อห้ามการใช้อำนาจหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พร้อมระบุว่า หากมีการใช้อำนาจหรือสถานะทางการเมืองไปก้าวก่ายการทำงานของหน่วยงานรัฐ อาจเข้าข่ายประเด็นด้านจริยธรรมร้ายแรงได้
ทั้งนี้ เจ้าตัวยืนยันว่า จะส่งเรื่องดังกล่าวให้ทั้งประธานสภาผู้แทนราษฎรและ ป.ป.ช. พิจารณา เพื่อให้เกิดความชัดเจนและเป็นบรรทัดฐานเกี่ยวกับขอบเขตการทำงานของ สส. และคณะกรรมาธิการในอนาคต
นายสนธิญา ระบุด้วยว่า การดำเนินการครั้งนี้ไม่ได้มีจุดมุ่งหมายเพื่อปกป้องฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง แต่ต้องการให้มีการวินิจฉัยว่าการกระทำดังกล่าวอยู่ภายใต้กรอบรัฐธรรมนูญและกฎหมายหรือไม่ เพื่อไม่ให้เกิดข้อถกเถียงเกี่ยวกับการใช้อำนาจของฝ่ายนิติบัญญัติในอนาคต
NEWS1 รายงาน