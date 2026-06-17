ไกล่เกลี่ยรอบ 2 ยังไม่จบ! ศาลเปิดทางคู่กรณีเจรจานอกรอบ ก่อนนัดรายงานผลวันพิจารณาคดีนัดแรก
การเจรจาไกล่เกลี่ยคดีระหว่างคู่กรณีที่ศาลนัดหมายเป็นรอบที่ 2 ยังไม่สามารถหาข้อยุติร่วมกันได้ แม้ทั้งสองฝ่ายจะใช้เวลาหารือตลอดทั้งช่วงเช้าและช่วงบ่าย พร้อมให้ความร่วมมือกับกระบวนการของศาลอย่างเต็มที่
ภายหลังการพูดคุยตลอดทั้งวัน ตัวแทนฝ่ายที่เข้าร่วมการไกล่เกลี่ยเปิดเผยว่า การเจรจายังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งไว้ และยังไม่มีข้อสรุปที่ทั้งสองฝ่ายสามารถตกลงร่วมกันได้ในขณะนี้
อย่างไรก็ตาม ศาลยังไม่ยุติกระบวนการไกล่เกลี่ย โดยเปิดโอกาสให้ทนายความของทั้งสองฝ่ายเดินหน้าพูดคุยกันต่อในลักษณะการเจรจานอกรอบ เพื่อพยายามหาทางออกร่วมกันก่อนถึงวันนัดครั้งถัดไป
ทั้งนี้ ศาลกำหนดให้คู่กรณีกลับมารายงานความคืบหน้าของการเจรจาอีกครั้งในวันที่ 8 กรกฎาคม ซึ่งตรงกับวันนัดพิจารณาคดีครั้งแรก โดยหากยังไม่สามารถตกลงกันได้ คดีก็จะเดินหน้าตามกระบวนการพิจารณาของศาลต่อไป
NEWS1 รายงาน