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ไกล่เกลี่ยรอบ 2 ยังไม่จบ! ศาลเปิดทางคู่กรณีเจรจานอกรอบ ก่อนนัดรายงานผลวันพิจารณาคดีนัดแรก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ไกล่เกลี่ยรอบ 2 ยังไม่จบ! ศาลเปิดทางคู่กรณีเจรจานอกรอบ ก่อนนัดรายงานผลวันพิจารณาคดีนัดแรก

การเจรจาไกล่เกลี่ยคดีระหว่างคู่กรณีที่ศาลนัดหมายเป็นรอบที่ 2 ยังไม่สามารถหาข้อยุติร่วมกันได้ แม้ทั้งสองฝ่ายจะใช้เวลาหารือตลอดทั้งช่วงเช้าและช่วงบ่าย พร้อมให้ความร่วมมือกับกระบวนการของศาลอย่างเต็มที่

ภายหลังการพูดคุยตลอดทั้งวัน ตัวแทนฝ่ายที่เข้าร่วมการไกล่เกลี่ยเปิดเผยว่า การเจรจายังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งไว้ และยังไม่มีข้อสรุปที่ทั้งสองฝ่ายสามารถตกลงร่วมกันได้ในขณะนี้

อย่างไรก็ตาม ศาลยังไม่ยุติกระบวนการไกล่เกลี่ย โดยเปิดโอกาสให้ทนายความของทั้งสองฝ่ายเดินหน้าพูดคุยกันต่อในลักษณะการเจรจานอกรอบ เพื่อพยายามหาทางออกร่วมกันก่อนถึงวันนัดครั้งถัดไป

ทั้งนี้ ศาลกำหนดให้คู่กรณีกลับมารายงานความคืบหน้าของการเจรจาอีกครั้งในวันที่ 8 กรกฎาคม ซึ่งตรงกับวันนัดพิจารณาคดีครั้งแรก โดยหากยังไม่สามารถตกลงกันได้ คดีก็จะเดินหน้าตามกระบวนการพิจารณาของศาลต่อไป

NEWS1 รายงาน