ตม.-CIB รวบคาโรงแรมดินแดง! จับ “เกาจุ้น” แก๊งค้ามนุษย์ข้ามชาติ หลังเข้า-ออกไทย 21 ครั้ง
เพจ "ข่าววงการท่องเที่ยว" รายงานกรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) ร่วมกับตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) จับกุมชายสัญชาติจีน อายุ 40 ปี ซึ่งถูกระบุว่าเป็นแกนนำเครือข่ายค้ามนุษย์ข้ามชาติที่ทางการจีนต้องการตัว หลังพบว่าหลบหนีเข้ามาพำนักอยู่ในประเทศไทยด้วยวีซ่านักท่องเที่ยว
จากข้อมูลการสืบสวน ผู้ต้องหารายดังกล่าวมีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับการลักลอบนำบุคคลข้ามพรมแดนอย่างผิดกฎหมาย และถูกทางการจีนติดตามตัวมาตั้งแต่ปี 2567 ก่อนหลบหนีออกนอกประเทศ
เจ้าหน้าที่ไทยได้รับการประสานข้อมูลผ่านกลไกความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างประเทศ ก่อนสืบสวนจนทราบว่าเจ้าตัวพักอยู่ในโรงแรมแห่งหนึ่งย่านห้วยขวาง-ดินแดง กรุงเทพฯ จึงเข้าดำเนินการจับกุม พร้อมเพิกถอนการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรไทย
การตรวจสอบประวัติยังพบว่า ผู้ต้องหารายนี้เดินทางเข้า-ออกประเทศไทยมาแล้วถึง 21 ครั้ง โดยใช้วีซ่านักท่องเที่ยวเป็นหลัก กระทั่งถูกควบคุมตัวได้ในที่สุด
ตำรวจระบุว่า ปฏิบัติการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและบุคคลต่างชาติที่เป็นภัยต่อความมั่นคง พร้อมย้ำว่าประเทศไทยจะไม่เป็นพื้นที่หลบซ่อนของผู้กระทำผิดกฎหมายระหว่างประเทศ
ทั้งนี้ หลังเสร็จสิ้นกระบวนการทางกฎหมายในประเทศไทย ผู้ต้องหาจะถูกส่งกลับไปดำเนินคดีตามกฎหมายของประเทศต้นทางต่อไป
ข้อมูลประกอบจากเพจ "ข่าววงการท่องเที่ยว"
NEWS1 รายงาน