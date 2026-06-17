อนุทินฉุน! แฉกันไม่หยุดทำงานไม่ได้ สั่งเร่งแก้ปัญหาภูเก็ต
นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ชี้แจงกรณีการปรับย้ายผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต โดยยืนยันว่าเป็นข้อเสนอของปลัดกระทรวงมหาดไทย หลังเห็นว่าพื้นที่ยังมีปัญหาหลายด้านที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน พร้อมย้ำว่าหากทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ก็คงไม่มีเหตุผลที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงบุคลากร
นายอนุทินกล่าวว่า จังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองเศรษฐกิจสำคัญของประเทศที่สร้างรายได้จำนวนมหาศาล แต่ในช่วงที่ผ่านมาเกิดปัญหาหลายประเด็น ทั้งกรณีการบุกรุกชายหาดสาธารณะ การจำกัดสิทธิประชาชนในการเข้าถึงพื้นที่สาธารณะ รวมถึงข้อร้องเรียนเกี่ยวกับกลุ่มอิทธิพลและการแอบอ้างผลประโยชน์ในพื้นที่ ซึ่งรัฐบาลไม่สามารถปล่อยให้ปัญหาเหล่านี้ยืดเยื้อต่อไปได้
ระหว่างให้สัมภาษณ์ ผู้สื่อข่าวสอบถามถึงเหตุผลในการปรับเปลี่ยนผู้บริหารจังหวัด นายอนุทินระบุว่า สถานการณ์ที่เกิดขึ้นสะท้อนให้เห็นว่ายังมีปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไข และยอมรับว่าความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในพื้นที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
“เพราะภูเก็ตมันก็มีเรื่องหลายเรื่องอยู่นะครับ ผู้สื่อข่าวก็เห็น ผมก็ลงไปดำเนินการอยู่สองสามวันก็ยังไม่ดีขึ้น แล้วพอมีเรื่องมีอะไรขึ้นมาก็มีการแฉโน่น แฉนี่ แฉนู่น มันทำงานกันไม่ได้หรอกแบบนี้”
นายอนุทินกล่าวว่า ไม่สามารถรอผลการสอบสวนหรือการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเป็นเวลานานหลายเดือนได้ ในเมื่อปัญหายังคงเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อประชาชน จึงได้มอบหมายให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาให้เห็นผลโดยเร็วที่สุด
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ยังยืนยันว่า การปรับย้ายครั้งนี้เป็นไปตามข้อเสนอของปลัดกระทรวงมหาดไทย ซึ่งเป็นผู้พิจารณาข้อมูลและเสนอความเห็นขึ้นมา โดยเชื่อว่าการจัดวางบุคลากรที่สามารถทำงานร่วมกันได้จะช่วยให้การแก้ไขปัญหาในจังหวัดภูเก็ตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ทั้งนี้ นายอนุทินย้ำว่า ยังคงติดตามสถานการณ์ในจังหวัดภูเก็ตอย่างใกล้ชิด และมีการหารือกับปลัดกระทรวงมหาดไทยอยู่เป็นประจำ เพื่อเร่งคลี่คลายปัญหาที่เกิดขึ้นในจังหวัดท่องเที่ยวและเมืองเศรษฐกิจสำคัญของประเทศ
รายงานโดย News1