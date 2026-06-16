เรือหายแล้ว รบ.ดันทุรังไม่ฟังใครท้วง ตั้งตัวแทนไป UNCLOS ฝ่ายไทยแล้ว
ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบแต่งตั้งคณะผู้แทนฝ่ายไทย เพื่อเข้าร่วมกระบวนการประนอมภาคบังคับตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเล (UNCLOS) หลังจากก่อนหน้านี้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเกี่ยวกับท่าทีของรัฐบาลต่อกรณีข้อพิพาททางทะเลระหว่างไทยและกัมพูชา
มติดังกล่าวกำหนดให้ นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว อดีตรองนายกรัฐมนตรีและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ทำหน้าที่หัวหน้าคณะเจรจาฝ่ายไทย ขณะที่ นายทรงชัย ชัยปฏิยุทธ เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงคูเวต ทำหน้าที่รองหัวหน้าคณะ
นอกจากนี้ ครม.ยังเห็นชอบแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายทะเลระหว่างประเทศอีก 2 คน จากประเทศแอฟริกาใต้และเยอรมนี ซึ่งทั้งคู่เคยดำรงตำแหน่งประธานศาลทะเลระหว่างประเทศ เพื่อเข้าร่วมเป็นคณะกรรมาธิการประนอมฝ่ายไทยในกระบวนการดังกล่าว
นายสีหศักดิ์ เปิดเผยว่า หลังจากทั้งฝ่ายไทยและกัมพูชาแต่งตั้งคณะกรรมาธิการฝ่ายละ 2 คนครบถ้วนแล้ว จะต้องร่วมกันคัดเลือกบุคคลที่ 5 เพื่อทำหน้าที่ประธานคณะกรรมาธิการประนอม โดยกระบวนการดังกล่าวจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 1 เดือน ก่อนเริ่มเข้าสู่ขั้นตอนการหารืออย่างเป็นทางการ
หัวหน้าคณะเจรจาฝ่ายไทย ยืนยันว่า คณะกรรมาธิการประนอมตาม UNCLOS ไม่ใช่ศาลและไม่มีอำนาจตัดสินข้อพิพาท แต่มีหน้าที่เสนอแนะแนวทางและข้อเสนอเพื่อช่วยให้ทั้งสองฝ่ายสามารถหาทางออกที่ยอมรับร่วมกันได้
ทั้งนี้ ฝ่ายไทยเห็นว่าขอบเขตการหารือควรมุ่งเน้นไปที่การกำหนดเขตแดนทางทะเลและไหล่ทวีปเป็นหลัก ขณะที่ประเด็นพื้นที่พัฒนาร่วมทางทะเล ซึ่งกัมพูชาต้องการหยิบยกขึ้นมาหารือนั้น ฝ่ายไทยเห็นว่ายังไม่ควรนำมาพิจารณาในชั้นนี้ จนกว่าประเด็นเรื่องเส้นเขตแดนทางทะเลจะมีความชัดเจนเสียก่อน
นายสีหศักดิ์ ระบุว่า กระบวนการประนอมจะต้องพิจารณารายละเอียดของพื้นที่ที่ทั้งสองฝ่ายอ้างสิทธิทับซ้อนกัน รวมถึงศึกษาข้อกฎหมายและข้อมูลทางเทคนิคประกอบ ก่อนจะจัดทำข้อเสนอหรือแนวทางที่เหมาะสมให้ทั้งสองประเทศนำไปพิจารณา
การแต่งตั้งคณะผู้แทนไทยครั้งนี้ ถือเป็นการเดินหน้ากระบวนการตาม UNCLOS อย่างเป็นทางการ หลังจากที่ตลอดหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา มีทั้งเสียงสนับสนุนและเสียงคัดค้านจากหลายฝ่าย ที่กังวลว่าการเข้าสู่กระบวนการดังกล่าวอาจส่งผลต่อผลประโยชน์ทางทะเลและทรัพยากรพลังงานของประเทศในอนาคต
News1 รายงาน