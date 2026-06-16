จะโทษตัวเองทำไม? ตั้มครวญ "แค้นมาก" เอาเมียเข้าไปอยู่ในคุกซ้ำชีวิตพัง
นายษิทรา เบี้ยบังเกิด หรือ "ทนายตั้ม" เปิดใจภายหลังได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว โดยยอมรับว่ารู้สึกเจ็บปวดและคับข้องใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับครอบครัว โดยเฉพาะกรณีที่ภรรยาถูกดำเนินคดีและถูกคุมขัง ทั้งที่มองว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อกล่าวหาที่เกิดขึ้น
นายษิทรา กล่าวว่า สิ่งที่ทำให้ตนรู้สึกแค้นใจมากที่สุด ไม่ใช่เพียงการถูกดำเนินคดีต่อตัวเอง แต่เป็นการที่ภรรยาต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจำ ทั้งที่ตลอดเวลาทำหน้าที่ดูแลลูกและครอบครัว โดยยืนยันว่าภรรยาไม่เคยเข้ามายุ่งเกี่ยวกับรายละเอียดของคดีหรือประเด็นที่เป็นข้อพิพาทระหว่างตนกับบุคคลอื่น
"ถามว่าแค้นไหม เป็นใครก็ต้องแค้น ผมอยู่ในคุก ไม่มีโอกาสออกมาพูดหรือตอบโต้ใคร หลายเรื่องที่ถูกพูดถึงตามหน้าสื่อไม่ใช่ความจริง แต่ผมไม่มีโอกาสชี้แจง" นายษิทรา กล่าว
ทนายตั้ม ยังระบุว่า การที่ภรรยาถูกแจ้งข้อหาและไม่ได้รับการประกันตัว ส่งผลกระทบต่อครอบครัวอย่างหนัก แม้จะยังโชคดีที่ญาติอีกคนได้รับการประกันตัวออกมาช่วยดูแลบุตรได้ แต่ตนมองว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นความพยายามทำให้ชีวิตและครอบครัวของตนพังทลาย
อย่างไรก็ตาม นายษิทรา ยืนยันว่า แม้จะมีความรู้สึกโกรธและคับแค้นเป็นการส่วนตัว แต่จะไม่นำอารมณ์ดังกล่าวมาเกี่ยวข้องกับการดำเนินการในประเด็นที่ตนเคยร้องเรียนหรือเปิดโปง โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและการประมูลงานภาครัฐ
นายษิทรา กล่าวว่า สิ่งที่ตนต้องการคือให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงว่า มีการฮั้วประมูลหรือเอื้อประโยชน์ในการจัดจ้างของหน่วยงานรัฐจริงหรือไม่ เพราะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณและภาษีของประชาชน ไม่ใช่เรื่องความขัดแย้งส่วนตัวระหว่างบุคคล
"ถ้าจะเอาเรื่องส่วนตัว ผมก็คงไปดำเนินคดีเรื่องอื่นแล้ว แต่สิ่งที่ผมทำคือการตรวจสอบว่ารัฐเสียหายหรือไม่ เงินภาษีประชาชนถูกใช้ถูกต้องหรือเปล่า" นายษิทรา กล่าว
News1 รายงาน