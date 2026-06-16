ลิซ่า เปิดเอง รายการหมาแก่ถูกถอดมี "ใบสั่ง"
น.ส.ภคมน หนุนอนันต์ สส.บัญชีรายชื่อ และโฆษกพรรคประชาชน หรือ "ลิซ่า" โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก แสดงความคิดเห็นต่อกรณีการยุติการออกอากาศของรายการ "เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand" โดยระบุว่าได้รับข้อมูลว่ามี "ใบสั่ง" อยู่เบื้องหลังการถอดรายการดังกล่าวจริง
น.ส.ภคมน ระบุว่า ประเด็นที่รายการนำเสนอเกี่ยวกับโครงการ TH-AI Passport เป็นเรื่องที่สังคมมีสิทธิรับรู้และตั้งคำถาม โดยเฉพาะในส่วนของการใช้งบประมาณภาครัฐ ความคุ้มค่า และผลประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ ซึ่งหากมีข้อสงสัย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรออกมาชี้แจงผ่านกลไกปกติอย่างเปิดเผยและโปร่งใส
อย่างไรก็ตาม น.ส.ภคมน มองว่า สิ่งที่เกิดขึ้นกลับไม่ใช่การชี้แจงข้อมูล แต่เป็นการปิดกั้นการนำเสนอข่าว พร้อมตั้งข้อสังเกตว่าอาจมีความพยายามปกป้อง "กล่องดวงใจของระบอบสีน้ำเงิน" มากจนเกินไป จนนำไปสู่การยุติการนำเสนอประเด็นดังกล่าว
โฆษกพรรคประชาชน ยังระบุด้วยว่า กรณีนี้ไม่ใช่เพียงเรื่องของสื่อมวลชนรายการหนึ่งเท่านั้น แต่เป็นเรื่องสิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน โดยเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน ซึ่งประชาชนมีสิทธิได้รับคำอธิบายและตรวจสอบได้
น.ส.ภคมน ยืนยันว่า กรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน จะติดตามตรวจสอบกรณีดังกล่าวอย่างถึงที่สุด เพื่อให้เกิดความชัดเจนต่อสังคมว่าการยุติรายการ "เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand" มีสาเหตุจากเหตุผลทางธุรกิจตามที่มีการชี้แจง หรือมีปัจจัยอื่นอยู่เบื้องหลังตามที่สังคมตั้งข้อสงสัย
News1 รายงาน