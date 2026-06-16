สนธิลั่น! ตระกูลชิดชอบ ฝืนกรรมยิ่งใหญ่ "ขโมย" แผ่นดิน และภูเขาทั้งลูก
นายสนธิ ลิ้มทองกุล กล่าวถึงกรณีที่พรรคภูมิใจไทยมอบอำนาจให้นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล ยื่นฟ้องตนในข้อหาหมิ่นประมาท จากกรณีที่วิพากษ์วิจารณ์พรรคภูมิใจไทยและใช้คำว่า "ขายชาติ" โดยระบุว่าไม่ได้รู้สึกกังวลต่อการถูกฟ้องร้องแต่อย่างใด และพร้อมพิสูจน์ข้อเท็จจริงในชั้นศาล
นายสนธิ กล่าวว่า การที่พรรคภูมิใจไทยตัดสินใจฟ้องร้องตน สะท้อนให้เห็นว่าการตอบโต้ผ่านกลุ่มผู้สนับสนุนและขบวนการไอโอที่ผ่านมาไม่สามารถหยุดกระแสคำถามจากสังคมได้ จึงเลือกใช้กระบวนการทางกฎหมายเข้ามาดำเนินการแทน
พร้อมกันนี้ นายสนธิ ยังหยิบยกกรณีที่ดินเขากระโดง จังหวัดบุรีรัมย์ ขึ้นมาตั้งคำถามต่อพรรคภูมิใจไทยและตระกูลชิดชอบ โดยยืนยันว่า ที่ดินดังกล่าวเป็นทรัพย์สินของการรถไฟแห่งประเทศไทย ซึ่งได้รับพระราชทานเพื่อใช้ประโยชน์สาธารณะ และมีคำพิพากษาของศาลที่เกี่ยวข้องรองรับอย่างชัดเจน
นายสนธิ ระบุว่า บุคคลใดก็ตามที่เข้าครอบครองที่ดินซึ่งเป็นของรัฐโดยมิชอบ ไม่ต่างจากการยึดครองแผ่นดินของชาติ พร้อมวิพากษ์วิจารณ์ว่าการดำเนินการเกี่ยวกับที่ดินเขากระโดงตลอดหลายปีที่ผ่านมา เป็นความพยายามยื้อกระบวนการทางกฎหมาย แม้จะมีคำวินิจฉัยและคำพิพากษาจากหลายหน่วยงานออกมาแล้วก็ตาม
"คุณกำลังขโมยแผ่นดินไทย ขโมยภูเขาทั้งลูก สร้างธุรกิจจนร่ำรวย และพยายามยึดครองสิ่งที่ไม่ใช่ของตัวเอง" นายสนธิ กล่าว พร้อมย้ำว่าเชื่อมั่นในเรื่องของกฎแห่งกรรม และเห็นว่าผู้ที่เกี่ยวข้องจะไม่สามารถหลีกเลี่ยงผลแห่งการกระทำได้
นายสนธิ ยังกล่าวถึงกรณีการดำเนินงานของกรมที่ดิน รวมถึงการทำหน้าที่ของหน่วยงานรัฐบางแห่ง โดยตั้งข้อสังเกตว่ามีความพยายามยืดเยื้อการแก้ไขปัญหาเขากระโดงออกไป พร้อมยืนยันว่าประเด็นดังกล่าวจะยังคงถูกติดตามตรวจสอบจากหลายฝ่ายในสังคมต่อไป
ทั้งนี้ นายสนธิ ย้ำว่า ตลอดชีวิตการทำงานสื่อมวลชนของตน ได้ยึดหลักการปกป้องชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์มาโดยตลอด และไม่รู้สึกหวาดหวั่นต่อการถูกฟ้องร้อง เนื่องจากที่ผ่านมาเคยเผชิญคดีความมาแล้วหลายร้อยคดี พร้อมยืนยันว่าจะใช้กระบวนการยุติธรรมพิสูจน์ข้อเท็จจริงทั้งหมดที่ได้กล่าวหาและตั้งคำถามต่อพรรคภูมิใจไทย
News1 รายงาน