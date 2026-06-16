เต้อาชีวะ สว.ปริญญา แถลง จี้ไทยยุติความช่วยเหลือกัมพูชา
เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 16 มิถุนายน ที่อาคารรัฐสภา นายอัครวุธ ไกรศรีสมบัติ หรือ "เต้อาชีวะ" พร้อมด้วย นายปริญญา วงษ์เชิดขวัญ สมาชิกวุฒิสภา ร่วมแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน โดยเรียกร้องให้รัฐบาลไทยทบทวนความช่วยเหลือและความร่วมมือที่มีต่อกัมพูชาในทุกมิติ ท่ามกลางสถานการณ์ความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศที่ยังคงเป็นประเด็นที่สังคมจับตา
นายปริญญา กล่าวว่า ภายหลังจากที่ตนเคยเรียกร้องให้มีการทบทวนความสัมพันธ์ในระดับรัฐสภาผ่านกลุ่มมิตรภาพไทย-กัมพูชา ได้มีการตอบโต้จากฝ่ายกัมพูชาหลายฝ่าย ทั้งสื่อมวลชน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และสมเด็จฮุน เซน ที่ยืนยันว่ากัมพูชาสามารถดูแลประชาชนและนักศึกษาของตนเองได้
สว.ปริญญา เห็นว่า เมื่อกัมพูชามีความพร้อมดังกล่าว รัฐบาลไทยควรทบทวนงบประมาณที่ใช้สนับสนุนโครงการความร่วมมือต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นทุนการศึกษา โครงการแลกเปลี่ยน ความช่วยเหลือทางวิชาการ การฝึกอบรม และความร่วมมือด้านวัฒนธรรม โดยย้ำว่าทุกโครงการที่ใช้งบประมาณจากภาษีของประชาชนไทย ควรสามารถตอบได้ว่าประเทศไทยได้รับประโยชน์อะไร และมีความคุ้มค่ามากน้อยเพียงใด
นายปริญญา ยังเรียกร้องให้รัฐบาลเปิดเผยข้อมูลการใช้งบประมาณที่เกี่ยวข้องกับกัมพูชาในแต่ละปีอย่างโปร่งใส เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบและประเมินความคุ้มค่าของโครงการต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจน
ขณะเดียวกัน นายอัครวุธ ไกรศรีสมบัติ หรือ "เต้อาชีวะ" ได้ยื่นหนังสือต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอให้ตรวจสอบกรณีการสวมสิทธิใช้บัตรประจำตัวประชาชนของบุคคลต่างด้าว พร้อมเรียกร้องให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการตามกฎหมายอย่างจริงจัง
ทั้งนี้ นายปริญญา ยืนยันว่า ข้อเสนอของตนไม่ได้มีเจตนาตัดความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนไทยและกัมพูชา แต่ต้องการให้รัฐบาลไทยยึดผลประโยชน์ของชาติ ความโปร่งใส และความคุ้มค่าของงบประมาณแผ่นดินเป็นสำคัญในการกำหนดนโยบายความร่วมมือระหว่างประเทศ
News1 รายงาน