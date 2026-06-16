วินรถจยย.เดียวกัน ที่ถูก ตชด. ยิงสวนดับ ชื่อเสียงไม่ธรรมดา เคยก่อคดีทำร้ายตาซาเล้งวัย 82 ปี
จากกรณีเหตุยิงกันบริเวณวินรถจักรยานยนต์รับจ้าง ปากซอยประชาสงเคราะห์ 38 เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร เมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมา จนทำให้มีผู้เสียชีวิต 1 ราย และบาดเจ็บอีก 2 ราย กลายเป็นข่าวที่ได้รับความสนใจอย่างมากในสังคม
รายงานข่าวระบุว่า ต้นเหตุเกิดจากการโต้เถียงเรื่องค่าโดยสาร หลังตำรวจตระเวนชายแดนรายหนึ่งเรียกรถจักรยานยนต์รับจ้างเพื่อเดินทางไปย่านมักกะสัน โดยวินเรียกค่าโดยสาร 120 บาท แต่ผู้โดยสารมองว่าราคาแพงเกินไปและพยายามต่อรอง ก่อนเกิดปากเสียงกัน จากนั้นมีเหตุชุลมุนและการทำร้ายร่างกายเกิดขึ้น ก่อนที่ตำรวจ ตชด. จะใช้อาวุธปืนยิงสวน ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 1 ราย และบาดเจ็บอีก 2 ราย ขณะที่ผู้ก่อเหตุได้เข้ามอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในเวลาต่อมา
ภายหลังเหตุการณ์ดังกล่าว มีการย้อนตรวจสอบข้อมูลของวินรถจักรยานยนต์รับจ้างแห่งนี้ จนพบว่าเคยตกเป็นข่าวสะเทือนใจของสังคมเมื่อปี 2561 จากคดีทำร้ายร่างกาย นายจรูญ มณีพันธ์ หรือ "ตาจรูญ" อายุ 82 ปี ผู้ประกอบอาชีพปั่นซาเล้งเก็บของเก่า
คดีดังกล่าวเกิดขึ้นภายในซอยชานเมืองแยก 2 เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร หลังเกิดเหตุเฉี่ยวชนกันบนท้องถนน ก่อนที่ผู้ก่อเหตุจะลงมือทำร้ายชายชราวัย 82 ปี จนล้มศีรษะกระแทกพื้นได้รับบาดเจ็บสาหัส โดยภาพจากกล้องวงจรปิดที่เผยแพร่ออกมาในขณะนั้นสร้างความสะเทือนใจแก่ประชาชนทั่วประเทศ
ตาจรูญต้องเข้ารับการรักษาตัวเป็นเวลาหลายวัน ก่อนจะเสียชีวิตในเวลาต่อมา ทำให้คดีดังกล่าวกลายเป็นหนึ่งในคดีที่ถูกพูดถึงมากที่สุดของปี 2561 และเป็นบทเรียนสำคัญเกี่ยวกับการใช้ความรุนแรงบนท้องถนน
อย่างไรก็ตาม บุคคลที่เสียชีวิตจากเหตุยิงกันล่าสุด ไม่ใช่บุคคลเดียวกับผู้ก่อเหตุคดีทำร้ายตาซาเล้งวัย 82 ปี เมื่อปี 2561 แต่เหตุการณ์ทั้งสองคดีมีความเชื่อมโยงกับวินรถจักรยานยนต์รับจ้างในพื้นที่เดียวกัน จึงทำให้คดีเก่าถูกนำกลับมาพูดถึงอีกครั้งภายหลังเหตุการณ์ล่าสุด
NEWS1 รายงาน