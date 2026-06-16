ด่วน! สว.โวย "ไอติม" มาเปิดคลิปแฉฮั้ว สว.ได้ไง ใครอนุญาต?
สมาชิกวุฒิสภา (สว.) ออกมาตอบโต้กรณีนายพริษฐ์ วัชรสินธุ หรือ "ไอติม" สส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชน นำคลิปภาพจากกระบวนการเลือกสมาชิกวุฒิสภามาเผยแพร่ พร้อมตั้งคำถามถึงที่มาของคลิป และอำนาจในการนำข้อมูลดังกล่าวออกสู่สาธารณะ
นายพิสิษฐ์ อภิวัฒนาพงศ์ สว. แถลงที่รัฐสภาว่า สิ่งที่สังคมควรให้ความสำคัญไม่ใช่เพียงเนื้อหาในคลิป แต่ต้องตรวจสอบก่อนว่าคลิปดังกล่าวได้มาอย่างไร และหากเป็นคลิปที่อยู่ในสำนวนของหน่วยงานรัฐหรือ กกต. ผู้ที่นำมาเผยแพร่ได้รับอนุญาตจากใคร
นายพิสิษฐ์ยังยืนยันว่า การมี "โพย" หรือเอกสารช่วยจำในการลงคะแนนเลือก สว. ไม่ใช่ความผิดตามกฎหมาย โดยอ้างแนวคำพิพากษาของศาลคดีอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบกลางที่เคยวินิจฉัยไว้ พร้อมตั้งคำถามว่าในคลิปที่ถูกเผยแพร่นั้น มีส่วนใดที่แสดงถึงการทุจริตเลือกตั้งอย่างชัดเจน
สว.รายดังกล่าวยังตั้งข้อสังเกตว่า การเปิดเผยคลิปในช่วงเวลานี้อาจมีเป้าหมายทางการเมือง และตั้งคำถามถึงสถานะของนายพริษฐ์ในเรื่องดังกล่าว เนื่องจากไม่ได้เป็นผู้สมัคร สว. หรือผู้มีส่วนได้เสียโดยตรงในกระบวนการเลือกตั้ง
ด้าน พล.ต.ต.สุนทร ขวัญเพ็ชร สว. เรียกร้องให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ตรวจสอบทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม โดยระบุว่าที่ผ่านมายังมีข้อมูลและคลิปเกี่ยวกับการรวมกลุ่มของผู้สมัครบางฝ่ายที่ควรถูกตรวจสอบเช่นกัน ไม่ควรมุ่งตรวจสอบเฉพาะ สว. กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
ทั้งนี้ ประเด็นการได้มาของสมาชิกวุฒิสภายังคงเป็นที่ถกเถียงในสังคม และอยู่ระหว่างการติดตามของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงและดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
#สว #พริษฐ์วัชรสินธุ #ไอติม #ฮั้วสว #วุฒิสภา #กกต #NEWS1
เครดิตข้อมูล : การแถลงข่าวของนายพิสิษฐ์ อภิวัฒนาพงศ์ สว. และ พล.ต.ต.สุนทร ขวัญเพ็ชร สว.
NEWS1 รายงาน