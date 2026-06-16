อึ้ง! ตลาดป่าตอง เต็มไปด้วยผู้ค้าต่างด้าว เพจดังอ้างมีระบบจ่ายรายเดือนให้เจ้าหน้าที่รัฐ
เพจ "ศูนย์ข้อมูลภูเก็ต Phuket Info Center" โพสต์ข้อความตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับสถานการณ์การค้าขายในพื้นที่ตลาดมาลิน พลาซ่า ตำบลป่าตอง จังหวัดภูเก็ต โดยอ้างว่าปัจจุบันมีชาวต่างชาติเข้ามาประกอบอาชีพค้าขายในพื้นที่เป็นจำนวนมาก จนกลายเป็นประเด็นที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์
โพสต์ดังกล่าวระบุว่า พบผู้ค้าชาวต่างชาติหลายสัญชาติ โดยเฉพาะชาวเวียดนามและชาวเนปาล เข้ามาจำหน่ายสินค้าและประกอบกิจกรรมทางการค้าในพื้นที่ตลาดอย่างเปิดเผย พร้อมตั้งคำถามถึงการบังคับใช้กฎหมายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่
นอกจากนี้ เพจยังกล่าวอ้างอีกว่า มีการจ่ายผลประโยชน์ในลักษณะรายเดือนให้กับเจ้าหน้าที่รัฐบางส่วน จนทำให้การตรวจสอบหรือบังคับใช้กฎหมายไม่เป็นไปอย่างเข้มงวด อย่างไรก็ตาม ข้อกล่าวหาดังกล่าวเป็นเพียงข้อมูลที่ถูกเผยแพร่ผ่านโซเชียลมีเดีย และยังไม่มีการแสดงหลักฐานประกอบหรือข้อเท็จจริงที่ได้รับการยืนยันจากหน่วยงานภาครัฐ
ประเด็นการเข้ามาประกอบอาชีพของชาวต่างชาติในจังหวัดภูเก็ต เป็นเรื่องที่ถูกหยิบยกขึ้นมาพูดถึงอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมา โดยเฉพาะในพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญอย่างป่าตอง ซึ่งมีทั้งนักลงทุน แรงงาน และผู้ประกอบการจากต่างประเทศเข้ามาอาศัยและดำเนินธุรกิจจำนวนมาก
ขณะเดียวกัน หลายฝ่ายมองว่าหากมีการกระทำที่เข้าข่ายฝ่าฝืนกฎหมายแรงงานหรือกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบอาชีพของคนต่างด้าวจริง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงและชี้แจงต่อสาธารณชนอย่างโปร่งใส เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่
ทั้งนี้ จนถึงขณะนี้ยังไม่มีคำชี้แจงจากหน่วยงานภาครัฐหรือเจ้าหน้าที่ที่ถูกพาดพิงในโพสต์ดังกล่าว
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เครดิตข้อมูล : ศูนย์ข้อมูลภูเก็ต Phuket Info Center
NEWS1 รายงาน